HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda, Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması için Avrupa Birliği'ni ikna etmeye çalışacak

Hollanda, Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması için Avrupa Birliği'ni ikna etmeye çalışacak

13.11.2020 14:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hollanda, Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması için Avrupa Birliği'ni ikna etmeye çalışacak

Hollanda'da koalisyonu oluşturan dört siyasi partinin Dağlık Karabağ, Libya ve Doğu Akdeniz'deki "hukuk dışı girişimleri" nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması önerisi, hükümet tarafından kabul edildi.

Hollanda'da koalisyonu oluşturan dört siyasi partinin Dağlık Karabağ, Libya ve Doğu Akdeniz'deki "hukuk dışı girişimleri" nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması önerisi, hükümet tarafından kabul edildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, NATO müttefiki Türkiye'ye uygulanacak silah ambargosu konusunda AB yönetimi ve üye ülkelerdeki mevkidaşlarıyla görüşeceğini söyledi. Blok, "Bunu memnuniyetle yapacağım" dedi.

Türkiye'ye yönelik ambargosu, hükümet ortakları Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) Demokratlar 66 Partisi (D66) ve Hıristiyan Birliği Partisi (CU) tarafından talep edildi.

Koalisyon partileri, Hollanda Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ele alındığı meclis oturumunda, hükümetin, Türkiye'ye uygulanacak silah ambargosu konusunda öncülük etmesi ve bu konuda AB ülkeleri nezdinde girişim başlatmasını istedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'nin haydut bir devlete doğru sürüklenmesine" izin verdiğini savunan iktidar ortağı parti temsilcileri, "Ankara hükümetinin defalarca çizgiyi aştığını" öne sürdü.

Türkiye'nin Dağlık Karabağ'a, Suriye'deki cihatçıları gönderdiğini, Libya ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku çiğnediğini savunan Hollandalı parlamenterler, Avrupa genelinde bir silah ambargosu için, hükümetin gerekeni yapmasını istedi. Ankara tüm bu iddiaları reddediyor.

Hollanda, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Türkiye'ye yönelik silah satışını durdurma kararı almıştı. Hükümet, bu kapsamda, özel şirketlerin silah tedariki için ihracat lisanslarını da askıya almıştı.

Ankara tepkili

Hollanda hükümetinin silah ambargosu talebi, Ankara tarafından tepkiyle karşılandı. Kararı BBC Türkçe'ye değerlendiren Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin her türlü askeri ihtiyacını, her alanda karşılayabilecek gücü bulunduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Azerbaycan ile Ermenistan arasında dağlık Karabağ'da barışın sağlandığı dönemde, Hollanda'nın barış sürecine katkı sunmak yerine ambargo talebinde bulunmasını anlaşılmaz olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Dişli: Hollanda'nın yaklaşımını doğru bulmuyoruz

Ankara hükümetinin konuya ilişkin tepkisi, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli tarafından Hollanda makamlarına iletilecek.

Büyükelçi Dişli, BBC Türkçe'ye, NATO müttefiki Hollanda'nın bu yaklaşımını doğru bulmadıklarını söyledi. Dişli, dost ve müttefik ülke Hollanda'nın bu konuda öncü rol üstlenmemesi gerektiğini Lahey'deki ilgili mercilere ileteceğini belirtti.

Askeri ve diplomatik yetkililerin de, NATO müttefiki Hollanda'nın bu tutumundan duyulan rahatsızlığı, ittifakın gündemine taşıyacakları öğrenildi.

Hollanda'da hükümet ortakları AB'nin Türkiye'ye silah ambargosu koymasını istedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Koronavirüs aşısını bulan Profesör Şahin: Aralıkta başlanabilirKoronavirüs aşısını bulan Profesör Şahin: Aralıkta başlanabilir
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

En Çok Okunan Haberler

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Altın fiyatları için flaş tahmin

Altın fiyatları için flaş tahmin

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Koronavirüsün ölüm oranı 6 ayda yüzde 35 azaldı

Koronavirüsün ölüm oranı 6 ayda yüzde 35 azaldı

Koronavirüs aşısını bulan Profesör Şahin: Aralıkta başlanabilir

Koronavirüs aşısını bulan Profesör Şahin: Aralıkta başlanabilir

Endonezya'da maske takmayanlara şınav cezası

Maske takmayanlara 'şınav çekme' cezası

Kan dondurdu! Yeni doğan bebeği diri diri toprağa gömdüler

Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömdüler

İstismar tartışmalarından sonra skandal karar! Netflix’in olay yaratan filmi Cuties En İyi Uluslararası Film dalında yarışıyor

İstismar tartışmalarından sonra skandal karar! Netflix’in olay yaratan filmi Cuties En İyi Uluslararası Film dalında yarışıyor

Ailesinin reddettiği trans kadın güzellik kraliçesi oldu

Ailesinin reddettiği trans kadın güzellik kraliçesi oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.