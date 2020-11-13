Hollanda, Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması için Avrupa Birliği'ni ikna etmeye çalışacak

Hollanda'da koalisyonu oluşturan dört siyasi partinin Dağlık Karabağ, Libya ve Doğu Akdeniz'deki "hukuk dışı girişimleri" nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması önerisi, hükümet tarafından kabul edildi. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, NATO müttefiki Türkiye'ye uygulanacak silah ambargosu konusunda AB yönetimi ve üye ülkelerdeki mevkidaşlarıyla görüşeceğini söyledi. Blok, "Bunu memnuniyetle yapacağım" dedi. Türkiye'ye yönelik ambargosu, hükümet ortakları Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) Demokratlar 66 Partisi (D66) ve Hıristiyan Birliği Partisi (CU) tarafından talep edildi. Koalisyon partileri, Hollanda Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ele alındığı meclis oturumunda, hükümetin, Türkiye'ye uygulanacak silah ambargosu konusunda öncülük etmesi ve bu konuda AB ülkeleri nezdinde girişim başlatmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'nin haydut bir devlete doğru sürüklenmesine" izin verdiğini savunan iktidar ortağı parti temsilcileri, "Ankara hükümetinin defalarca çizgiyi aştığını" öne sürdü.

Türkiye'nin Dağlık Karabağ'a, Suriye'deki cihatçıları gönderdiğini, Libya ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku çiğnediğini savunan Hollandalı parlamenterler, Avrupa genelinde bir silah ambargosu için, hükümetin gerekeni yapmasını istedi. Ankara tüm bu iddiaları reddediyor. Hollanda, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Türkiye'ye yönelik silah satışını durdurma kararı almıştı. Hükümet, bu kapsamda, özel şirketlerin silah tedariki için ihracat lisanslarını da askıya almıştı. Ankara tepkili Hollanda hükümetinin silah ambargosu talebi, Ankara tarafından tepkiyle karşılandı. Kararı BBC Türkçe'ye değerlendiren Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin her türlü askeri ihtiyacını, her alanda karşılayabilecek gücü bulunduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Azerbaycan ile Ermenistan arasında dağlık Karabağ'da barışın sağlandığı dönemde, Hollanda'nın barış sürecine katkı sunmak yerine ambargo talebinde bulunmasını anlaşılmaz olarak değerlendirdi. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Dişli: Hollanda'nın yaklaşımını doğru bulmuyoruz Ankara hükümetinin konuya ilişkin tepkisi, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli tarafından Hollanda makamlarına iletilecek.