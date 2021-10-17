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Hollanda'da 200 kişi 100 bin euro için aralıksız 50 saat dans etti

17.10.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da yayın yapan SBS 6 kanalının düzenlediği "Dans Maratonu" (De Dansmarathon) adlı programda 200 kişi, 100 bin euroluk para ödülünü alabilmek için 50 saat aralıksız dans etti.

Hollanda'da 200 kişi 100 bin euro için aralıksız 50 saat dans etti

Hollanda'da yayın yapan SBS 6 kanalının düzenlediği "Dans Maratonu" (De Dansmarathon) adlı programda 200 kişi, 100 bin euroluk para ödülünü alabilmek için 50 saat aralıksız dans etti.

Yüzlerce adayın büyük ödül için çocukluklarından kalma ölümcül oyunlarda birbirleriyle yarışmasını anlatan popüler dizi "Squid Game"e benzetilen etkinlik, kamuoyunun tepkisiyle karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıları ve sağlık çalışanları, katılımcılarını hiç uyumadan ve dinlenmeden 2 gün boyunca dans ettiği yarışmayı, "sorumsuzluk" olarak değerlendirdi.

Hollanda televizyonlarından yayınlanan en uzun program olan Dans Maratonu, Perşembe akşamı başladı. Akciğer hastalarının tedavisi için çalışan fona destek sağlamayı amaçlayan yarışmaya, 100 çiftten oluşan 200 dansçı katıldı.

Cumartesi akşamı saat 22:30'a kadar devam eden yarışmada katılımcılar sadece yeme, içme ve tuvalet ihtiyacı için mola verdi. 50 saatte toplam 35 dakika mola veren Twatha ve Jermaine adlı çift, yarışmayı kazanarak, 100 bin euronun sahibi oldu.

İki gün boyunca dans eden bazı yarışmacılar sedye ile pistten çıkarılmak zorunda kaldı. Susuzluk ve yorgunluk yüzünden bayılan yarışmacılar oldu. Elemeler sırasında bir yarışmacı düşerek belini kırdı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ve sağlık çalışanı yarışmaya tepki gösterdi.

Squid Game'e benzetildi

Fizyolog Maria Hopman, yarışmayı "delilik" diye tanımlayarak, bunu, son günlerin popüler Netflix dizisi "Squid Game"e benzetiyor.

Yüzlerce adayın, büyük ödül için çocukluklarından kalma ölümcül oyunlarda birbirleriyle yarışmasını anlatan dizinin benzerinin Hollanda'da yaşandığına işaret ederek, "Burada kilo verenler tasfiye edilmiyor ama ben Squid Game ile benzerliği görüyorum. Dans pistinden sedyeyle götürülenler var. Bence tuhaf bir durum" diyor.

Hollandalı fizyoloğa göre, bu çok sağlıklı bir durum değil. Çünkü 50 saatlik egzersiz ve uykusuzluk, insan vücudu için uygun değil.

Hopman, bu yarışmanın, sağlık hizmetleri üzerinde de gereksiz bir baskı oluşturduğunu savunuyor:

"Sık sık hastanelerin üzerindeki yükten bahsediyoruz. Bu tür saçmalıklar da hastanelere yük oluyor."

Acil müdahale hemşiresi Don Roeledson da RTL Haber'e, programın "delilik" olduğunu söylüyor:

"Katılımcıların çok fazla yaralanmasına, susuz kalmasına, zihinsel olarak yetersiz olmalarına ve bir sedyede götürülecek noktaya gelmelerini sağlayan, televizyona layık olmayan bir program."

Hollandalı hemşire, bazı yarışmacıların "yaşayan ölü gibi göründüğünü" belirterek, böyle bir etkinliğin ancak aylar süren antrenmanlar sonunda yapılabileceğine işaret ediyor.

SBS 6 kanalı ise, programdan önce tüm yarışmacıların uygun şekilde sağlık taramasından geçirildiğini ve program boyunca sağlık ekiplerince sürekli olarak gözlendiklerini savunarak, eleştirileri reddediyor.

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