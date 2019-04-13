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Hollanda'da "Buyurun ben Müslümanım" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:44 | Son Güncelleme

Hollanda'da "Buyurun ben Müslümanım" etkinliği

LAHEY/ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da, Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu ve Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu tarafından düzenlenen "Buyurun ben Müslümanım" etkinliğinde, 35 farklı noktada İslamiyet hakkında bilgi verildi.

Özellikle büyük şehirlerde organize edilen etkinlikte, 26 farklı kentte 150 gönüllü 32 bin gül ve İslam'ı anlatan broşürler dağıttı.

Hollanda medyasının da takip ettiği etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklama yapan gönüllü Fatih Demir, amaçlarının Hollandalılara broşür ve güllerle İslam'ı anlatarak son yıllarda bu ülkede İslamiyet ve Müslümanlara karşı oluşan ön yargıları yıkmak olduğunu söyledi.

Demir, çok sayıda gönüllü gençle birlikte Hollandalılarla sohbet ederek hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Hollandalı Claudi Koning, etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, "Bu tür eylemlere çok ihtiyacımız var. Buna insan sadece sevinebilir. Ben şahsen çok seviniyorum bu tür inisiyatiflere. Herkes eşittir ve herkese kendi değerini vermek lazım fakat bu zamanın en büyük problemi bu." dedi.

Soyadını vermek istemeyen Maaike da aslında bu tür etkinliklere ihtiyaç olmaması gerektiğini ifade etti. Maaike, "Yapılan bu eylemle ön yargıları bir kerede yıkmak için yeterli olmasa da kendi taraflarına çekebilecekleri olumlu bir ilgiyle buna açık olan insanlara ulaşılabilir. Duruma çekimser bakan kişileri de kendilerine çektikleri zaman hedefe kesinlikle ulaşmış olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Maaike, bir Türk veya Faslı kötü bir şey yaptığında bunun tüm Müslümanlara mal edildiğini, bunun çok üzücü olduğunu kaydetti.

Çok kültürlü bir toplumda yaşadıklarına işaret eden Yahudi asıllı Rens Oudheusden ise "Hepimiz insanız ve birbirimize insan gibi davranıp yan yana yaşayabilmemiz lazım. Önemli olan birbirimize saygı duymak." ifadesini kullandı.

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Buyurun Ben Müslümanım Hollanda Lahey milli görüş Rotterdam

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