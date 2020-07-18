Hollywood'un gözdesi badem göz estetetiği ile alakalı ilk kez duyacağınız detaylar...

Parlak göz altları ve canlı gözlere sahip gözler için badem göz tanımlamasını kullanabiliriz. Son zamanlarda çok tercih edilen badem göz uygulaması yorgun bakışlı göz yapısını canlandırmak için yapılan makyajların etkisini kalıcı hale getiriyor. Bu kısa ve basit operasyon dokulara zarar vermeyen bir işlem olduğu için giderek yaygınlaşıyor. İşte yorgun ve mutsuz bir yüz ifadesini kısa zamanda genç ve parlak bakışlarla süsleyen badem göz uygulamasının detayları...
Yaşın ilerlemesi ile göz çevresindeki dokuların eski canlılığını kaybetmesi sıkça görülen bir olay. Bu olaydan rahatsız oluyorsanız, son dönemde birçok kişinin tercih ettiği badem göz uygulamasından yararlanabilirsiniz.
Bu estetik operasyon göz çevresini daha yukarı kaldırarak gözün iri bir görüntü kazanmasını sağlar. Tabii bu çekikliğin fazla olmaması gerekiyor. Bu nokta operasyonun en önemli detaylarından bir tanesi diyebiliriz. Badem göz uygulaması Hollywood yıldızları tarafından tercih edildiği için tüm dünyada merak uyandırdı. İlk etapta bu uygulamadan habersiz olan ve makyaj yaparak benzer etkiyi sağlamaya çalışan insanlar bile artık badem göz operasyonlarını tercih ediyorlar.
Çoğunlukla 20-30 yaş aralığında bulunan ve depresif bakışlara sahip olduğunu düşünenlerin ilgisini çeken bu operasyon başarılı estetik uzmanları tarafından uygulanır. Operasyonun işlemleri şu şekilde:
l Gözün dış üst kapağının oluk şeklindeki katlantı kısmına 4 milimetrelik bir kesi yapılır.
l Buradan göz bağlarına ulaşılması sağlanır.
l Bağlar daha üst seviyeye çekilerek 1-2 dikişle kapatılır.
Kalıcı çözümler sunan badem göz uygulaması 30-90 dakika aralığında bir süre içerisinde gerçekleşir. Bu zamanın uzayıp kısalmasını etkileyen unsurlar vardır. Yaş, cilt, sağlık durumu gibi kriterler uygulamanın süresini belirler. Uyuşturma tekniği olarak genel anestezi gerekli olmadıkça lokal anestezi tercih edilir.
İşlemlerin tamamı gözün dışında yapılır. Gerekli hijyen adımları gerçekleştirildikten sonra işaretleme yapılır ve hastanın isteği doğrultusunda yukarı kaldırma uygulaması başlatılır. Uygulamanın en önemli adımı operasyonun yapılacağı alanı belirlemektir. Ortalama büyüklüğü 1,5 cm olan bir bölgede işlemler yapılır. Operasyon sonrasında saç telinden daha ince bir dikiş malzemesi kullanılır. 3 veya 4 tane dikiş atılır. Bu dikişler ameliyattan sonra ortalama 4 gün içerisinde alınır. Dikişlerin alınmasından sonra herhangi bir dikiş izine rastlanmaz. Gözlerinizde görme bozukluğu gibi sorunlara yol açmayan bu uygulama mimiklerinizi kullanmanıza da engel olmaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum