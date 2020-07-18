Hollywood'un gözdesi badem göz estetetiği ile alakalı ilk kez duyacağınız detaylar...

Parlak göz altları ve canlı gözlere sahip gözler için badem göz tanımlamasını kullanabiliriz. Son zamanlarda çok tercih edilen badem göz uygulaması yorgun bakışlı göz yapısını canlandırmak için yapılan makyajların etkisini kalıcı hale getiriyor. Bu kısa ve basit operasyon dokulara zarar vermeyen bir işlem olduğu için giderek yaygınlaşıyor. İşte yorgun ve mutsuz bir yüz ifadesini kısa zamanda genç ve parlak bakışlarla süsleyen badem göz uygulamasının detayları...

YAYGINLAŞAN BADEM GÖZ UYGULAMASI NEDİR?

Yaşın ilerlemesi ile göz çevresindeki dokuların eski canlılığını kaybetmesi sıkça görülen bir olay. Bu olaydan rahatsız oluyorsanız, son dönemde birçok kişinin tercih ettiği badem göz uygulamasından yararlanabilirsiniz.

Bu estetik operasyon göz çevresini daha yukarı kaldırarak gözün iri bir görüntü kazanmasını sağlar. Tabii bu çekikliğin fazla olmaması gerekiyor. Bu nokta operasyonun en önemli detaylarından bir tanesi diyebiliriz. Badem göz uygulaması Hollywood yıldızları tarafından tercih edildiği için tüm dünyada merak uyandırdı. İlk etapta bu uygulamadan habersiz olan ve makyaj yaparak benzer etkiyi sağlamaya çalışan insanlar bile artık badem göz operasyonlarını tercih ediyorlar.