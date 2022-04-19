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Hollywood yanağı nedir, nasıl yapılır?

19.04.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha iyi bir yüz görünümü sağlayan bişektomi işlemi, yanak ameliyatı ve Hollywood yanağı işlemi olarak da bilinir. Hollywood yanağı ile daha belirgin elmacık kemikleri ve daha ince yüz hatları elde edilebilir. 18 yaşını doldurmuş normal kilolu kadın ve erkekler uygulama için ideal kişilerdir. Aşırı kilolu ya da obez olan kişilerde ise işlemin güvenle uygulanması için 45 yaş üstü kriteri aranır.

Hollywood yanağı nedir, nasıl yapılır?

Hollywood yanağı işlemi, lokal anestezi altında yapılır. Hastaya lokal anestezi uygulandıktan sonra cerrah yanak içinde küçük bir kesi yapar ve bichat (yağ dokusu) torbasını çıkarır. Yağ cebi çıkarıldıktan sonra yara dikilir. Bu işlemi her iki yanağa da uyguladıktan sonra kompresyon bandajı ile işlemi tamamlanır. İşleminin tamamı 30 ila 45 dakika sürer ve hasta aynı gün taburcu edilir.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, sıklıkla merak edilen ince ve karakteristik yanak görünümüne sahip olmak için uygulanan Hollywood yanağı ve diğer tercih edilen uygulamaları sizler için anlatıyor.

HOLLYWOOD YANAĞI NEDİR?

İşlemden sonra en az 2 saat sonra kompresyon bandajı kullanılmalıdır. Bandajlar morlukları da önleyecektir. İyileşme süreci her hasta için farklı olabilir. Bununla birlikte, genel olarak ameliyat sonrası 14 günlük bir süre boyunca hastada iyileşme gözlemlenir. Ameliyatından sonraki ilk üç gün yumuşak yiyecekler ve soğuk içecekler tüketmek de olası kanamaları önleyebilir.

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Uygulama yanağın içinden yapıldığı için dışarıdan ameliyata dair herhangi bir belirti görülmez. Ameliyattan sonra şişliğin inmesi ve hastanın yüzünün oturması biraz zaman alabilir. Bu durum kişiden kişiye değişebilir.

DOLGU YÖNTEMİ

İnce ve karakteristik yanaklara sahip olmanın bir diğer yolu ise dolgu uygulamasıdır. Hyalüronik asit dolgu maddelerinin kullanıldığı bir yüz şekillendirme yöntemidir. Yerçekimine meydan okuyan bu yaklaşımda yüzün belirli noktalarına uygulama yapılır. Kişilerin beklentilerini karşılayabilecek yüz şekline göre 5 nokta ve 8 nokta tekniği uzman bir doktor tarafından uygulanır.

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