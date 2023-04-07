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Homeopati remedileri nedir, nasıl kullanılır? Homeopati ilaçları nasıl hazırlanır, hamileler kullanabilir mi?

02.03.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişten günümüze alternatif tıp yöntemleri pek çok hastalığın iyileştirilmesinde kullanılır. Bu yöntemlerden biri olan homeopati Samuel Hahnemann tarafından bulunmuştur. Homeopati tedavisinde yaygın olarak kullanılan terimler arasında remedi yer alır. Pek çok kişi remedinin ne olduğunu ve nasıl hazırlandığını merak eder. Günümüzde oldukça popülerleşen homeopati remedilerini hamileler kullanabilir mi?

Homeopati remedileri nedir, nasıl kullanılır? Homeopati ilaçları nasıl hazırlanır, hamileler kullanabilir mi?

Homeopati bir alternatif tıp yöntemidir. Hastalığa bütüncül olarak yaklaşan bu tedavi yöntemi geçmişten günümüze kullanım alanı genişleyerek pek çok hastalık tedavisinde kullanımdadır. Uygulanması da en az tedavi yöntemi kadar farklı olan bu yöntemde ilaçlar doğal kaynaklardan elde edilir. Özel yöntemler ile elde edilen ilaçlar remedi olarak adlandırılır. Kullanım şekilleri de alışılagelmiş ilaçlardan farklı olan demediler homeopatide önemli bir yer alır.

Homeopati remedileri nedir?

Homeopati tedavisinde yer alan remediler oldukça dikkat çeker. Alışılmış ilaç kapsüllerinden farklı olan remediler hakkında merak edilen pek çok şey vardır. "Remedi nedir?" bu konuların başında gelir. Doğada bulunan her madde organizma üzerinde bir etki oluşturabilir. Bu şekilde her maddeden ilaç olma potansiyeli de bulunur. Homeopatide de ilaç yapım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış ilaçlara remedi adı verilir. Remedi İngilizce olarak deva ve çare anlamlarına gelir. Remedy ilaç olarak da bilinen bu ilaçlar tedavide kullanılır ve hastaya özel olarak hazırlanır. "Remedy ilaç nedir?" sorusu için en kısa tanımıyla homeopati tedavisi sırasında kullanılan ve özel yöntemlerle hazırlanan ilaçlara verilen addır.

Homeopati ilaç isimleri ilaç türlerine göre değişiklik gösterir. Homeopatik ilaçlar bitki ve minerallerin dışında arı ve yılan zehri gibi maddelerden elde edilebilir. Su ile karıştırılan ilaçlar, kapsül olarak alınan ilaçlar ve diğer ilaçlar farklı isimlerle bilinir. Alanında uzman homeopatların önerileri ile kullanılması gereken bu ilaçlar kendi içlerinde gruplara ayrılır. Kişideki rahatsızlığa ve semptomlara göre özel olarak hazırlanan remediler homeopatide önemli bir yere sahiptir.

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Homeopati ilaçları nasıl kullanılır?

Homeopati ilaçları kişilerin rahatsızlıkları esas alınarak tüm fiziksel, psikolojik ve duygusal bulguların da değerlendirilmesi ile hazırlanır. Homeopati remedileri kişiye özel hazırlanır ve homeopatlara danışılmadan alınması önerilmez. Genellikle homeopatik ilaçlar aç olarak alınmalıdır. İlaç kullanımı sırasında önceki ve sonraki yarım saat içerisinde dişler fırçalanmamalıdır. Remedi alınırken dokunulmamalıdır, doğrudan ağza koyulmalıdır. Regl öncesi ve regl döneminde kullanılması önerilmez. Döngünün bitiminden sonra kullanılması tavsiye edilir.

Bir ilaç günde 3 kereden fazla alınmaz ve 3 günden fazla kullanılmaz. Bu homeopatik remedilerin üçler kuralıdır. Hasta hassas bir bünyeye sahip ise uzun süreli kullanımlar yan etkiye neden olabilir. Remedi faydası üç günden önce görülürse ilaç kullanımı kesilebilir. Semptomlarda tekrarlanma meydana gelir ise ilaç kullanımına tekrar başlanabilir. Semptomlarda bir tekrar yaşanmıyorsa ilaç kullanımına gerek yoktur. Homeopatik remedi sıvı içinde alınacaksa 100 ml su içerisinde eritilmeli ve metal olmayan bir kaşık ile dairesel hareketlerle karıştırılmalı ya da şişe içinde çalkalanarak kullanılmalıdır. Ardından bu sıvıdan 5ml alınması yeterli olacaktır. İlaç alımı tekrarlanacak ise çalkalama işlemi de her kullanım öncesinde yapılmalıdır.

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 Homeopati nedir?

Homeopati nedir?

Homeopati ilaçlarını hamileler kullanabilir mi?

Pek çok kişi tarafından merak edilen konular arasında hamilelerin homeopati ilaçlarını kullanıp kullanamayacakları yer alır. Hamilelik sırasında homeopati tedavisi doktor ve homeopat gözetiminde yapılmalıdır. İlaç kullanan kişi emziriyor ise doktora danışılmalıdır. Sıvı olarak kullanılan remediler seyahat halindeyken kullanılmamalıdır ve taşınmamalıdır. Seyreltilmiş olan ilaç karıştırıldığı için etki gücünde değişiklikler olabilir.


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