Homeopati ile fitoterapi arasındaki fark nedir?

Fitoterapi bitkisel ilaçlar ile tedavi yöntemi olarak açıklanabilir. Bitkisel ilaçların tıpta kullanımı uzun yıllardır uygulanan bir yöntemdir. Bu tedavide hastanın fiziksel ve psikolojik şikayetlerini hafifletmek amacı ile şifalı bitkilerin iyileştirici etkilerinden yararlanılır. Homeopatide ise hastalık bütüncül olarak ele alınır ve ilaç seyreltilerek etken maddesinin yok denilecek kadar azaltılması ile uygulanması olarak açıklanabilir. İki tedavinin kullanımı ve uygulanma biçimleri farklılık gösterir.

Homeopati nedir?

Homeopati ilk olarak 1796 yılında Samuel Hahnemann tarafından uygulanan bir alternatif tıp yöntemidir. Homeopatide hastalık bütüncül olarak ele alınır. Sağlıklı bir kişiye verildiğinde hastalık belirtisini ortaya çıkaracak olan maddelerin minimum dozlarda aynı belirtileri taşıyan hastalara vererek hastalığın tedavi edildiği tamamlayıcı tıp yöntemidir. Homeopatik ilaçlar doğal maddelerden elde edilir. Bitkisel ve hayvansal pek çok madde kullanılır. İlaçların hazırlanışı sırasında defalarca seyreltme ve çalkalama süreci uygulanır. Homeopati tedavisi kişiye özel uygulanır ve alanında uzman homeopatlar tarafından teşhis ve tedavinin yönetilmesi gerekir.

Fitoterapi nedir?

Fitoterapi en yalın tanımı ile bitkisel ilaçların tıpta kullanımına verilen addır. Geçmişte de sıklıkla uygulanan bitkisel tedavinin tarihçesi oldukça eskilere dayanır. Fitoterapide bitkisel ilaçlar kullanılarak vücutta belirli bölgelere uyarılar verilir. Bitkilerde yer alan bileşikler bütüncül etkilerinden yararlanılır ve vücutta sorunlu noktaların iyileşmesi amaçlanır. Özellikle Asya ve batı ülkelerinde yaygın olarak kullanılır. Hastaların psikolojik ve fiziksel şikayetlerinin hafifletilmesi için şifalı bitkilerin ve özlerinin iyileştirici etkilerinden yararlanılır. Genellikle çay, tentür, merhem, yağ ve losyonlar bitki özütlerinden elde edilerek kullanılır. Fitoterapi aynı zamanda pek çok medikal tedavinin yanında destekleyici tedavi özelliği ile yararlanılır.

Homeopati ile fitoterapi arasındaki fark nedir?

Homeopati ile fitoterapi arasındaki fark pek çok kişi tarafından merak edilir. Tamamlayıcı tıp yöntemi olan homeopati ile fitoterapi arasındaki farktedavinin amacı ve uygulanış şeklidir. Fitoterapideki amaç hastalığı tedavi etmektir. Tedavi sürecine destek amacı ile kullanılır. Homeopatide ise temel amaç hastalığı tedavi etmek değil hastayı tedavi etmektir. Her iki tedavide de bitkiler kullanılsa da homeopatide ham madde seyreltilerek kullanılır, fitoterapide ise bitkilerin özlerinden yararlanılır. Aynı zamanda tedavilerin uygulanma biçimleri ve faydaları da farklılık gösterir. Tamamlayıcı tıp yöntemleri olan bu yöntemler alanlarında uzman kişiler tarafından uygulanmalıdır.