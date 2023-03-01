Homeopati psikolojik hastalıkları nasıl tedavi eder? Homeopati psikolojik tedavi nedir?

Homeopati tüm hastalıklara bütüncül bir şekilde yaklaşır. Şikâyetlerin dışında kişinin fiziksel, duygusal ve ruhsal durumunu da bir arada değerlendirir ve tamamını tedavi eden bir ilaç uygulaması yapılır. İzlenen tedavi süreci ve hazırlanan ilaçlar kişiye özeldir. Psikolojik hastalıkların tedavisinde de yaygın olarak homeopatiden yararlanıldığı bilinir. Yapılan çalışmalarda hafif ve orta düzeyli depresyon rahatsızlıklarında homeopatik tedavinin etkili olduğu görülmüştür.

Homeopati psikolojik hastalıkları nasıl tedavi eder?

Yapılan çok sayıdaki çalışmalar sarı kantaron bitkisinin orta ve hafif şiddette depresyonun tedavisinde kullanılmasının faydalı olduğunu gösterir. Homeopatlar genelde herhangi bir ilacın sürekli dozlarla alma zorunluluğu olmasındansa uzun vadeli ve kalıcı sonuçlar alabilmek için hastalara bireysel olarak hazırlanmış homeopatik ilaçlar verilmesini uygun bulur. Homeopati dikkat eksikliği ve diğer psikolojik hastalıklarda etkiliği olduğu da gözlenmiştir. Homeopati ile anksiyete tedavisi ve depresyon tedavisinde prozac kadar etkili olduğu saptanmış olsa da tedavi ve iyileşme süreci kişiden kişiye değişiklik gösterir. Homeopati psikolojik tedavi pek çok psikolojik rahatsızlık için kullanılabilir.

Psikolojik hastalıklar sadece depresyon ve anksiyete değil dikkat bozukluğu ve dikkat eksikliğini de kapsar. Homeopati ile dikkat dağınıklığı tedavisi de bireysel olarak hazırlanır ve uygulanır. Homeopati ile psikolojik hastalıkların tedavisinde bireydeki tüm semptomlar gözlemlenir ve tüm durumları kapsayan bir tedavi yöntemi uygulanır. Homeopati tedavileri bireysel olarak hazırlandığından dolayı alanında uzman homeopatların tedaviyi uygulaması önerilir. Aynı zamanda psikolog ve terapistlerden de destek alınması tedavi sürecinde yardımcı olacaktır.

Homeopati ile depresyon tedavisi nedir?

Genellikle psikolojik terapi ile desteklenen ilaç tedavisi uygulanan depresyon tedavisi için alternatif tedavi yöntemleri aranır. Antidepresanların yan etkileri ve bağımlılık oluşturması nedeni ile zaruri durumlar dışında kullanılmaktan kaçınılır. Alternatif tıpta diğer tüm rahatsızlıklar gibi depresyon ve diğer psikolojik rahatsızlıklar için de çözümler aranır. Alternatif tıp yöntemleri arasında yaygın olarak kullanılan homeopati depresyon tedavisinde kullanılabilir. Homeopati duygusal semptomlar için de çeşitli ilaç ve tedaviler bulunan barındırır. Yapılan araştırmalar çeşitli psikolojik rahatsızlıklarda homeopatinin etkili olduğunu göstermiştir. Homeopati anksiyete tedavisinde ve diğer psikolojik tedavi uygulamalarında çeşitli şekillerde destekleyici olarak kullanılabilir.



