Hayvanlarda homeopati nedir? Hayvanlarda homeopati uygulaması nasıl yapılır?

Hayvanların tedavisinde izlenen yollar ve kullanılan tedavi yöntemleri insanlardan farklıdır. Veteriner hekimlerin gözlem ve hastalık belirtilerine göre uygun ilaç ve çeşitli yöntemleri kullanması ile uygulanan tedaviler modern tıp olarak bilinir. Özellikle kedi, köpek gibi evcil hayvanlar, inek, koyun gibi çiftlik hayvanlarında ve yarış atlarında ilaç dışında farklı tedavi yöntemlerine gidildiği görülür. Alternatif tıp, hayvanlarda da insanlar kadar yaygın kullanılır. Pek çok hastalığın tedavisinde yararlanılan homeopati, yan etkisinin neredeyse hiç olmaması ile hayvanlarda da uygulanır.

Hayvanlarda homeopati nedir?

İlk olarak Samuel Hahnemann tarafından uygulanan homeopatinin, hayvanlarda kullanımı hakkında insanlardakine benzer olduğu belirtilmiştir. Hayvanlarda homeopatik tedavi ilk olarak Wilhelm Lux tarafından uygulanmıştır. Elde ettiği başarılar pek çok veteriner hekime de ilham olmuştur. Hayvanlarda homeopatik ilaçlar deri hastalıklarında, sistit, diyare, distemper, iştah kaybı ve kaşıntı gibi hastalıklarda kullanılabilir. Ayrıca jinekolojik hastalıklarda çiftlik hayvanlarında da homeopatik tedavi uygulanabilir. Acil müdahale gerektiren durumlarda yaban hayvanlarında, organik hayvancılıkta ve yarış atlarında da homeopati uygulanır.

Hayvanlarda homeopatik tedavi uygulamak için hastayı iyi gözlemlemek ve semptomların tamamını iyi saptamak gerekir. Homeopati hastalığın bütününü ele alarak tamamını tedavi etmeyi amaçladığı için hastalığın tamamı için bir ilaçtan yararlanılır. Homeopati veteriner kliniği gözleminde alanında uzman kişiler tarafından uygulanması gereken bir tedavidir. İlaç seçimi en az uygulama kadar önemlidir. Homeopatik ilaçlar yaşam gücünü harekete geçirmeye odaklıdır. Bu durumda yüksek potenslerin yaşam gücü az, zayıf ve düşük hastalarda zor tolere edilebilir. Bu sebepten dolayı homeopati tedavisi bu alanda eğitim almış kişiler tarafından uygulanmalıdır.

Hayvanlarda homeopati etkili mi?

Günümüzde bilinen konvensiyonel tedavi yöntemlerinden sonra en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden biri de homeopatidir. Tüm dünyada insanlarda ve hayvanlarda bu yöntemi uygulayan homeopatlar bulunur. Hayvanlarda uygulanacak tedavileri homeopat veteriner hekimler tarafından yapılmalıdır. İnsan fizyolojisi ile farklılık gösteren hayvan fizyolojisine uygun tedavi ve ilaç uygulaması yapmak oldukça önemlidir. Pek çok hayvanda uygulanan homeopati tedavisi olumlu sonuçlanmıştır ve günümüzde yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir.

