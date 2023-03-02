Kısırlık tedavisinde homeopati kullanılır mı? Homeopati ile hamile kalma tedavisi nedir, doğurganlığı artırır mı?

Homeopati sağlığa bütüncül bir şekilde yaklaşan ve sorunların çözümüne yönelik tedavi geliştirendir alternatif tıp yöntemi olarak bilinir. Sayısız alanda pek çok hastalığa şifa veren tedavi kısırlıkta da uygulanabilir. Kısırlık sorununda homeopati ile tedavi yaygın olarak kullanılır. Uygulanması ve tedavi süreci ise pek çok kişi tarafından merak edilir.

Homeopati ile hamile kalınır mı?

Kısırlık pek çok kişide kaygı, depresyon ve stres bozukluğuna da yol açabilen yoğun bir psikolojik etkiye sahiptir. Bu durum doğurganlığı doğrudan etkiler. Stresin kısırlıkla bağlantılı olduğu bilinir. Kısırlıktaki diğer etkenler arasında anormal sperm üretimi, yumurtalama sorunları, tıkalı kanallar ve bazı hastalıklar yer alır. Kısırlıkta ilaç tedavisi, cerrahi müdahaleler ya da yardımcı üreme teknolojileri gibi tedavi yöntemleri uygulanır. Homeopati kısırlık tedavisinde uygulanabilen doğal yöntemler arasında yer alır. Bütüncül bir tedavi olan homeopati ruhsal, duygusal, zihinsel faktörlerin birbirine bağlı olduğunu savunur. Tedavi sırasında tüm faktörler bir arada ele alınır.

Homeopati doğurganlığı artırır mı?

Homeopati ile kısırlık tedavisinde sorunun köküne inilerek kısırlığın nedeni ortadan kaldırılması amaçlanır. Örnek vermek gerekirse sorun hormonlardan kaynaklı ise homeoterapi sırasında hormon düzenleyici ilaçlar verilir. Yan etkisi olmayan ve doğal yollar ile uygulanan homeopati ile hamile kalma ihtimalinin yani doğurganlığın artırılması mümkün olarak gözükür. Homeopati seanslarında amaçlananlar şu şekildedir:

Yumurtalama döngüleri iyileştirilir.

Sperm sayısı artırılır ve hareketliliği geliştirilir.

Doğurganlığı azaltan ve etkileyen duygusal blokajlardan ve olumsuz düşüncelerden kurtarır.

Geleneksel tedavinin oluşturduğu yan etkileri iyileştirir.

Kısırlık tedavisi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bu duruma neden olan etken bulunur ve kişiye özel bir tedavi süreci uygulanır. Kısırlık için uygulanan homeopati remedileri şu şekilde sıralanabilir:

Sepia

Sabina

Silica

Aurum

Phosphorus

Medorrhinum

Natrum carb

Agnus

Thyroidinum

Graphite

Bu tedaviler kısırlığa neden olan etkenler belirlendikten sonra alanında uzman kişiler tarafından uygulanmaya başlanır. Tespit doğru yapılır ve etkili bir tedavi süreci başlar ise altı ay ila 2 yıl arasında hamile kalınabilir. Rahatsızlığa ve kişiye göre bu süreç uzayıp kısalabilir. Homeopati remedileri yani ilaçları ve bileşenleri bir uzman doğrultusunda hazırlanmalı ve reçetelendirilmelidir. Kişi, bir uzman yönlendirmesi olmadan kendi başına tedavi uygulamamalı, ilaç kullanmamalıdır.