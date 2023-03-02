Homeopati ile sigara bırakma tedavisi nedir, nasıl yapılır? Homeopati sigara bırakmada etkili mi?

Homeopati hastalıkların tedavi edilmesinin dışında çeşitli bağımlılıkların bırakılmasında yardımcı olarak kullanılır. Günümüzde en yaygın görülen bağımlılıklar arasında sigara yer alır. Sigarayı bırakmak için sakız, bant gibi pek çok yol vardır. Kesin bir tedavi garantisi bulunmayan bu yöntemler her zaman çözüm olmayabilir. Homeopati ile tedavi, sigarayı bırakma için uygulanabilecek alternatif yollardan biridir.

Homeopati ile sigara bırakma mümkün mü?

Mora sigara bırakma terapisi olarak da bilinen yöntem olumlu sonuç alınan yöntemlerin başında gelir. Bu tedavide vücudun çevresinde oluşan vücut meridyenleri (enerji yolları) üzerinde akan elektromanyetik titreşimler üzerinde çalışılır. Biorezonans cihazı ile algılanan ve filtrelenen bozuk ve problem bölgesinden gelen titreşimler tersine çevirilerek vücuda geri gönderilir. Bu şekilde bağımlılığa sebep olan temel etkenler yok edilir. Ardından maddenin çevresinde oluşan elektromanyetik alanda oluşan titreşimler cihaz tarafından algılanır ve ayna görüntüsü vücuda geri gönderilir. Böylelikle rezonans alanına giren enerjiler birbirlerini nötrler. Bağımlılık bulunan maddeye karşı vücut hissizleşir ve duyarsız hâle gelmesiyle birlikte bağımlılık durumu ortadan kalkması amaçlanır.

Homeopati ile sigara bırakma nasıl yapılır?

Homeopati ile sigara bırakma tedavisi kliniklerde alanında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Uygulama sırasında kişinin içtiği sigara markasından iki adet sigara getirmesi gerekir. Bu sigaralar yarım olacak şekilde içilir ve sigara izmaritleri tüplere yerleştirilir. İzmaritlerden elde edilen elektromanyetik frekanslar bu şekilde cihaza yüklenir. Ardından ayna etkisi yöntemiyle ters çevrilir ve vücuda geri gönderilir. Bu işlem ile birbirini nötrleyen frekanslar vücutta silinme işlemini gerçekleştirir.

Homeopati ile sigara bırakma sırasında kişi bir koltukta el, ayak ve alnında özel elektrotlar ile ortalama olarak 1 saatlik bir elektromanyetik titreşim alır. Uygulama esnasında herhangi bir ağrı, yanma, sızı gibi bir şey hissedilmez. Bu işlemin ardından elde edilen elektromanyetik frekanslar homeopatik sıvıya ve çipe yüklenir. Seans sonra bunlar danışana verilerek destek ekipman sağlanır. Homeopatik sıvı seansın ardından sigara içme isteği olduğunda dil altına damlatılmalıdır. Verilen çip ise vücuda bir bant yardımı ile yapıştırılır ve bir ay boyunca vücuda frekans sağlaması için vücutta tutulur. Oldukça etkili olduğu düşünülen bu yöntem yaygın olarak tercih edilir.

