Homescapes ve Gardenscapes oyunlarının reklamları 'yanıltıcı oldukları' gerekçesiyle İngiltere'de yasaklandı

İnternette birçok platformda kullanıcıların karşısına çıkan simülasyon oyunları 'Homesscapes' ve 'Gardenscapes' reklamları 'yanıltıcı' oldukları gerekçesiyle İngiltere Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından yasaklandı.

Her iki oyunun reklamları da geliştirici firma Playrix tarafından veriliyordu.

Reklamlarda kullanıcılar belli bir düzen içinde bulmacayı çözmek için adım adım tercihlerde bulunuyor. Reklamda amaç 'felaketten kaçmak' olarak gösteriliyor. Ama asıl oyun, reklamlarda yansıtıldığı gibi değil.

ASA, reklamların bir daha kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Son yıllarda bazı mobil oyunlar, reklamlarında bulmaca çözümlerini gösterdikleri düzenekler kullandı ama oyun indirildiğinde mekanizmanın reklamlarda gösterilenden çok farklı olduğu görüldü. Bu da bilgisayar oyuncularının sık sık reklamlardan şikayetçi olmasına neden oldu.

Danışmanlık şirketi Omdia'da oyun analisti Matthew Bailey, bazı oyun geliştirici şirketlerin 'uygulama içi satın almaya daha meyilli ya da reklamları sonuna kadar izleyen müşterileri hedef aldıklarını' söyledi. Bailey reklamların hedef kitlesini şöyle anlattı: