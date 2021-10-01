Honda'dan SUV modeli CR-V'ye özel kredi kampanyası

Şirket açıklamasına göre, kredi kampanyası kapsamında 150 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ile 12 ay vade imkanı sunuluyor.
Tasarım çizgileri, donanım özellikleri, sürüş performansı ve 1.5 L VTEC Turbo motoru ile dikkat çeken Honda'nın SUV modeli CR-V'de, özel olarak geliştirilen ve yakıt tüketimini düşürmeye yardımcı aktif ön ızgara yer alıyor.
19" alüminyum özel jantlar ve panoramik açılabilir cam tavan gibi birçok özellik Honda CR-V modelinde yer alıyor.
Deri koltuklar, krom tasarım detayları, inceletilmiş A sütunu, özel tasarım ısıtmalı deri direksiyonu, ön ve arka koltuk ısıtma özelliği, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu ile akıllı bagaj kapağı yine Honda CR-V'nin özellikleri arasında.
1.5 L VTEC Turbo motoru ve CTV şanzımanı bir arada sunan CR-V; Honda CONNECT ile geri görüş kamerası, navigasyon gibi bağlanabilirlik özellikleri ve Apple CarPlay desteği sağlıyor.
Honda mühendisleri tarafından güvenlik alanında geliştirilen ve otonom sürüş opsiyonu sunan Honda SENSING ile CR-V; Şerit Koruma Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Çapraz Trafik Uyarı Sistemi gibi donanım özellikleri sunuyor. Honda CR-V aynı zamanda 2019 ve 2020 yıllarında Avrupa'nın en önemli güvenlik testlerinden biri olan EuroNCAP testlerinde kazandığı 5 yıldız ile SUV kategorisinde yer alıyor.
(AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum