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Honda'dan SUV modeli CR-V'ye özel kredi kampanyası

01.10.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honda, SUV segmentindeki temsilcisi CR-V modeli için ekim ayında özel kredi kampanyası sunuyor.

Honda'dan SUV modeli CR-V'ye özel kredi kampanyası

Şirket açıklamasına göre, kredi kampanyası kapsamında 150 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ile 12 ay vade imkanı sunuluyor.

İŞTE HONDA CR-V'NİN ÖZELLİKLERİ

Tasarım çizgileri, donanım özellikleri, sürüş performansı ve 1.5 L VTEC Turbo motoru ile dikkat çeken Honda'nın SUV modeli CR-V'de, özel olarak geliştirilen ve yakıt tüketimini düşürmeye yardımcı aktif ön ızgara yer alıyor.

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19" alüminyum özel jantlar ve panoramik açılabilir cam tavan gibi birçok özellik Honda CR-V modelinde yer alıyor.

Deri koltuklar, krom tasarım detayları, inceletilmiş A sütunu, özel tasarım ısıtmalı deri direksiyonu, ön ve arka koltuk ısıtma özelliği, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu ile akıllı bagaj kapağı yine Honda CR-V'nin özellikleri arasında.

1.5 L VTEC Turbo motoru ve CTV şanzımanı bir arada sunan CR-V; Honda CONNECT ile geri görüş kamerası, navigasyon gibi bağlanabilirlik özellikleri ve Apple CarPlay desteği sağlıyor.

Honda mühendisleri tarafından güvenlik alanında geliştirilen ve otonom sürüş opsiyonu sunan Honda SENSING ile CR-V; Şerit Koruma Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Çapraz Trafik Uyarı Sistemi gibi donanım özellikleri sunuyor. Honda CR-V aynı zamanda 2019 ve 2020 yıllarında Avrupa'nın en önemli güvenlik testlerinden biri olan EuroNCAP testlerinde kazandığı 5 yıldız ile SUV kategorisinde yer alıyor.

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(AA)

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Honda
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