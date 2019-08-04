HABER

Honduras'daki dang humması salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

Ülkede, 1 Ocak'tan bu yana görülen dang humması vakası 42 bin 300'e ulaşırken, 59 kişi ise salgın nedeniyle yaşamını yitirdi

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ta, yılbaşından bu yana dang humması nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti.

Telesur TV'nin haberine göre, Honduras Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde yılbaşından bu yana 42 bin 300 kişide virüse rastlandığı, bu kişilerden 59'unun ise yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vakalardan 9 binden fazlasının ağır olduğu belirtilen açıklamada, ülkede geçen yıl yaklaşık 8 bin dang humması vakası görüldüğü, bunun da 5 kat artış anlamına geldiği kaydedildi.

Honduras'ta, 2 Temmuz'da dang humması nedeniyle ulusal acil durum ilan edilmişti.

- Sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların, sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Binali Yıldırım'ın rafting heyecanıBinali Yıldırım'ın rafting heyecanı
Alanya'da nemden bunalan sahile koştuAlanya'da nemden bunalan sahile koştu
Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdiYerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dang humması Honduras

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

İzmir'de deprem!

Şanlıurfa’da mültecileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon! İki MLKP'li terörist yakalandı

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan yağış uyarısı!

Vali saat verip uyardı: Lütfen ara verelim

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Adana merkezli 19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.