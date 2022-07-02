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Hong Kong açıklarında ikiye bölünen gemiden 20'yi aşkın mürettebat kayıp

02.07.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Çin Denizi'ndeki şiddetli tayfun nedeniyle bir geminin ikiye bölündüğü ve Hong Kong açıklarında 20'yi aşkın mürettebatın kayıp olduğu bildirildi. Gemideki toplam 30 kişiden üçünün kurtarıldığı açıklandı.

Hong Kong açıklarında ikiye bölünen gemiden 20'yi aşkın mürettebat kayıp

Güney Çin Denizi'ndeki şiddetli tayfun nedeniyle bir geminin ikiye bölündüğü ve Hong Kong açıklarında 20'yi aşkın mürettebatın kayıp olduğu bildirildi. Gemideki toplam 30 kişiden üçünün kurtarıldığı açıklandı.

Hong Kong Hükümeti Uçuş Hizmetleri, Chaba Tayfunu'nun neden olduğu felaketin ardından üç mürettebatın kurtarıldığını ve arama çalışmalarının şehrin yaklaşık 300 kilometre güneybatısında denizde devam ettiğini söyledi.

Tayfunun yatıştığı ve bugün öğleden sonra Çin'in Guangdong eyaletini etkilemesinin beklendiği bildirildi.

Ajanslarda yer alan haberlere göre yetkililer, Hong Kong'un 300 km güneybatısında olan geminin "önemli ölçüde hasar görerek iki parçaya ayrıldığını" söyledi.

Olaydan yerel saatle sabah 7 buçuk civarında haberdar olunduğu belirtildi.

30 kişilik mürettebatın gemiyi terk ettiği, öğleden sonra 15.00 itibarıyla üç kişinin kurtarıldığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Geminin bulunduğu yerde rüzgarın hızının saatte 144 kilometreye, dalgalarınsa 10 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, hayatta kalan üç kişiye göre, diğer mürettebat üyelerinin ilk helikopter gelmeden önce dalgalarla sürüklenmiş olabileceği belirtildi.

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