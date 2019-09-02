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Haftasonundaki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

Hong Kong’da haftasonu düzenlenen gösterilerde, 159 kişinin gözaltına alındığı; 16 kişinin ise ‘kargaşaya yol açmak’la suçlandığı bildirildi.

Haftasonundaki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı!

Hong Kong’da devam eden protestolarda, eylemciler, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na girmeye çalışmış ve havalimanına giden yolları trafiğe kapatmıştı. Öncesinde ise çok sayıda eylemci, metro istasyonlarına girmiş, polis ve eylemciler arasında arbedeler yaşanmıştı.

Polis Müdürü Yardımcısı Mak Chin-ho, “Geçtiğimiz haftasonu, Hong Kong bir kez daha felaket yaşadı” diye sözlerine başladı ve polis ekiplerinin, 159 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Protestoların başlamasından bu yana ise bin 117 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Ayrıca, Cumartesi günü polisin 241 biber gazı kapsülü ve 92 plastik mermi ateşlediğini belirten Chin-ho, eylemcilerin 80 adet molotof kokteyli attığını, metro istasyonlarının 3’te 1’ine zarar verdiğini açıkladı.

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