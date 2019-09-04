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Hong Kong yönetiminin tartışmalı yasa tasarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 14:19 | Son Güncelleme

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam: - "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek"

PEKİN (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong'da 13 haftadır protestolara neden olan suçluların Çin'e iadesi tasarısının geri çekileceğini duyurdu.

Hong Kong basınında geçen haberlere göre Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Hong Kong Hükümet Konağında, Yasama Konseyi'nden Çin yanlısı ve muhalif grupların delegeleriyle tasarının geri çekileceği iddialarının ardından bir araya geldi.

Baş Yönetici Lam, toplantının ardından önceden hazırlanan bir video kaydıyla yaptığı açıklamada, son aylarda yaşanan gelişmelerin Hong Kong'u alışılmadık bir yere dönüştürdüğü belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." dedi.

Protestocuların 5 talebinden biri olan eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması talebine ilişkin de Lam, böyle bir komisyona gerek olmadığı, hali hazırda ilgili vakaları inceleyen "Bağımsız Polis Şikayet Konseyi"ne dışardan iki yeni üye atanacağını söyledi.

Lam, 21 Temmuz'da Yuen Long metro durağında beyaz kıyafetli bir grubun protestoculara saldırması olayının da konseyin gündeminde olacağına vurgu yaptı.

Baş Yönetici Lam, şu andan itibaren toplumun farklı kesimleriyle buluşarak dertlerini anlamaya ve çözümler bulmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Protestocular tasarının geri çekilmesinin yanı sıra, eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyordu.

Bölgede hazirandan bu yana düzenlenen ve son haftalarda yoğunlaşan protestolarda 4 ayda bin 117 kişi gözaltına alınmıştı.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, daha önce toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

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