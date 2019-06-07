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Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 17:51 | Son Güncelleme

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde gerçekleştirilen Ejderhalı Tekne Festivali renkli görüntülere sahne oldu.Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi dünyanın en renkli festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor.Şair ve politikacı olan Qu Yuan’ı anmak için düzenlenen Ejderhalı Tekne Festivali’nde birçok etkinlik yer alırken ejderha başlı kayıkların yarışı ise renkli görüntüler oluşturdu.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde gerçekleştirilen Ejderhalı Tekne Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi dünyanın en renkli festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor.
Şair ve politikacı olan Qu Yuan’ı anmak için düzenlenen Ejderhalı Tekne Festivali’nde birçok etkinlik yer alırken ejderha başlı kayıkların yarışı ise renkli görüntüler oluşturdu. 20 ila 35 metre arasında değişen ve 30 ila 60 kişi binebildiği kayıklarda yarışan ekipler, hedeflenen varış noktasına diğerlerinden önce varmak için kıyasıya bir mücadeleye etti.
Çin ay takvimine göre Mayıs ayının 5’ine denk gelen festival, Miladi takvime göre Haziran ayına denk geliyor. Çinliler festival sonunda kazanan takımın o yıl çok şansı olacağına inanıyor.

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

Hong Kong’da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı
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