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Hong Kong'da protestocular yine sokakları doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 15:25 | Son Güncelleme

Kentin güney yakasında Central, kuzey yakasında Kwun Tong bölgelerinde protestolar düzenlendi - Lüks mağazaların ve plazaların bulunduğu Central bölgesinde öğle yemeği vaktinde iş yerlerinden çıkan yüzlerce protestocu kaldırımları doldurarak gösteri yaptı - Çin ve Hong Kong yönetimini aleyhine slogan atan, çoğunluğu beyaz yakalı çalışanlardan oluşan göstericiler polis şiddetine tepki gösterdi - Kuzey yakasındaki Kwun Tong bölgesi Tsun Yip, Wai Yip, Kwun Tong caddelerini trafiğe kapayan siyah maskeli protestocular yürüyüş yaptı - Göstericiler, "Hong Kong'a özgürlük, zamanımızın devrimi", "Beş talep, daha azı değil", "Özgürlük için mücadele, Hong Kong için omuz omuza" sloganları attı

HONG KONG/ Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yüzlerce protestocu kentin iki yakasındaki Central ve Kwun Tong bölgelerinde protestolara devam etti.

Kentin güney yakasında lüks mağazaların ve plazaların bulunduğu Central bölgesinde öğle yemeği vaktinde iş yerlerinden çıkan yüzlerce protestocu kaldırımları doldurarak gösteri yaptı.

Çin ve Hong Kong yönetimini aleyhine slogan atan, çoğunluğu beyaz yakalı çalışanlardan oluşan göstericiler polis şiddetini protesto etti.

Göstericilere dağılma çağrısı yapan polisler ile protestocular arasında yer yer tartışmalar yaşandı.

Pedder Caddesi ve Des Voeux Bulvarı'nı trafiğe kapamak isteyen siyah maskeli gösterici grubu polis engeliyle karşılaştı.

Cadde girişinde mevzilenen polis ekipleri birkaç kez mavi bayrak sallayarak gruba eylemlerinin yasa dışı olduğunu bildirdi. Gösteri barışçıl şekilde son buldu.

- "Beş talep, daha azı değil"

Hong Kong merkezli "South China Morning Post" (SCMP) gazetesinde yer alan habere göre, kuzey yakasının doğusundaki Kwun Tong bölgesi de protestolara sahne oldu.

Bölgedeki Tsun Yip, Wai Yip, Kwun Tong caddelerini trafiğe kapayan siyah maskeli protestocular slogan atarak yürüdü.

Göstericiler, "Hong Kong'a özgürlük, zamanımızın devrimi", "Beş talep, daha azı değil", "Özgürlük için mücadele, Hong Kong için omuz omuza" sloganları attı.

Göstericiler, polis araçlarının bölgeye ulaşmasının ardından dağıldı.

- Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Göstericiler, geçen hafta başında üniversite kampüslerini ve kent merkezlerini işgal etmişti.

Güvenlik güçleri, öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünün çoğunda kontrolü ele almış, işgal sadece Polytechnic Üniversitesi'nde devam etmişti.

Geçen hafta başında başlayan üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana 4 binden fazla protestocu gözaltına alındı.

- Protestoların gelişimi

Hong Kong yönetimi, "Şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarını geri çekilmesi ile birlikte protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren beş talep öne sürüyor.

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Hong Kong protestolar

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