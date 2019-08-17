Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Wham Poa metro durağında biten gösterinin ardından göstericilerin bir kısmı akşam üzeri Mong Kok semtindeki polis karakoluna lazer tuttu ve yumurta fırlattı.

Göstericiler yürüyüş sırasında tasarının geri çekilmesi, hükümetin istifa etmesi yönünde sloganlar attı, İngiltere ve ABD bayrakları taşıdı.

Protestoculara izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle müdahale eden polis, zırhlı minibüslerle yolları kapattı. Polisle göstericiler arasında zaman zaman kovalamaca yaşandı.

Çok sayıda lüks mağaza ve alışveriş merkezinin gösteriler nedeniyle kepenklerini kapattığı görüldü.

- Hükümet yanlılarının gösterileri

Hong Kong’un Central, Hun Hom ve Mong Kok bölgesinde hükümet karşıtı, hükümet binalarının bulunduğu Admiralty bölgesindeki Tamar Park’ta da hükümet yanlıları gösteri düzenledi.

Parkta yerel saatle 17.00 sularında başlayan gösterilerde "Biz Çinliyiz", "Hong Kong sonsuza kadar Çin’e aittir", "Şiddete hayır", "Polislere destek" sloganları atıldı.

Gösteriyi organize eden "Hong Kong Birliğini Koru" grubu, 470 bin kişinin katılım gösterdiğini açıkladı.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.