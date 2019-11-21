Hong Kong'da şiddet yerini barışçıl protestolara bıraktı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde salı günü son bulan şiddet olayları, yerini barışçıl protestolara bıraktı.

Hong Kong'un güney yakasında lüks mağaza ve plazaların bulunduğu Central bölgesinde öğle yemeği vaktinde iş yerlerinden çıkan yaklaşık 300 protestocu dün olduğu gibi bugün de kaldırımları doldurarak, gösteri yaptı.

Çin ve Hong Kong hükümeti aleyhine slogan atan, çoğunluğu beyaz yakalı çalışanlardan oluşan göstericiler polis şiddetini protesto etti.

Yüzlerce kişiden oluşan bir diğer gösterci grup ise Yuen Long metro istasyonunda 4 ay önce hükümet yanlılarının Çin karşıtlarına sopalı saldırısının dördüncü ayını doldurması dolayısıyla bölgedeki bir alışveriş merkezinde oturma eylemi yaptı.

Yüzleri maskeli göstericiler, "Hong Kong'a özgürlük, zamanımızın devrimi", "Beş talep, daha azı değil", "Özgürlük için mücadele, Hong Kong için omuz omuza" sloganları attı.

Kentte bugün yaşanan protesto gösterileri, barışçıl şekilde sona erdi.

- Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.