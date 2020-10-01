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Hong Kong’da Ulusal Gün kutlamalarında protesto endişesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 12:43 | Son Güncelleme

Çin’in kuruluşunun 71.

Çin’in kuruluşunun 71. yıl dönümü kapsamında kutlanan Ulusal Gün kutlamalarında hükümet karşıtı protesto endişesi ile polisin sıkı önlemler aldı. Şu ana kadar protesto girişiminde bulunan en az 60 kişi gözaltına alındı.
Çin’in 71. yıl dönümü kutlamaları Hong Kong’da sabahın erken saatlerinde bayrak töreni ile başladı. Hong Kong Lideri Carrie Lam’in katıldığı Ulusal Gün kutlamalarında hükümet karşıtı demokrasi yanlıları tarafından protesto yürüyüşü endişesi ülkede gerginliğe neden oldu. Hong Kong polisi, Hong Kong’un Causeway körfezinde ve Admiralty bölgesinde sıkı önlemler aldı. Binlerce polis, Hong Kong sokaklarında görev alırken taşıdıkları pankartlar ile olası protestoları önlemeye çalışıyor. “Burada eylem gerçekleştirmek ulusal yasaya aykırı” ifadelerini kullanan polis, yoldan geçen Hong Kongluları da kontrole tabi tutuyor. Polis, bazı bölgeleri de güvenlik çemberine alırken, olası eylemlerin gerçekleştirilebileceği sokakları da trafiğe kapattı. Protesto girişiminde bulunan Hong Kongluları engelleyen polis en az 60 kişiyi gözaltına aldı.

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