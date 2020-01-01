Hong Kong'da yeni yılın ilk protestolarına 1 milyondan fazla kişi katıldı

Protestocular şehrin çeşitli yerlerinde barikatlar kurarak yolları kapattı. Olaylarda Wan Chai'daki bir banka şubesinin camları kırıldı, ATM'leri zarar gördü. Güzergah boyunca bazı iş yerleri tahribata uğrarken, protestocular polise molotofkokteyli attı.

Hong Kong yönetimi, yeni yılın ilk yürüyüşünde göstericiler ve polis arasında yaşanan gerginlik nedeniyle gösterilerin başlamasından bir süre sonra etkinliğin sona erdirilmesi için çağrı yaptı.

Polisin uyarısının ardından protestocuların büyük çoğunluğu Victoria Park'tan ayrılırken, Wan Chai ve şehir merkezindeki gerginlikler ise devam etti.

- "Hükümet alçak gönüllülükle dinlemeye devam edecek"

Hong Kong yönetimi tarafından yürüyüşle ilgili yapılan açıklamada, kişilerin barışçıl gösterilere katılma özgürlüklerine ve düşüncelerini açıklamalarına saygı gösterildiği vurgulandı.

Önceliğin şiddet olaylarını durdurmak ve en kısa sürede sosyal düzeni yeniden sağlamak olduğu belirtilen açıklamada, "Hong Kong yönetimi, alçak gönüllülükle dinlemeye devam edecek ve vatandaşlarıyla iletişimi güçlendirecek." ifadesi kullanıldı.

- Protestolar yılbaşında da devam etti

Hong Kong'da yılbaşı akşamında protestocular ile polis bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Geçen yıl haziran ayı başından bu yana kitlesel protestolara sahne olan Hong Kong'da, Victoria Limanı ve Kwai Fong bölgesi gibi adanın işlek yerlerinde bir araya gelen çok sayıdaki protestocu, yeni yılın ilk dakikalarında "Hong Kong için özgürlük", "Şimdi devrim", "Unutma ve unutturma" sloganları atmıştı.