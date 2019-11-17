Hong Kong'daki protestolarda bir polis okla yaralandı

Üniversitenin kapısında emniyeti sağlayan polis yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampüste bir arkadaşının göstericilerin attığı okla yaralandığını belirtti.

Bazı protestocular polis araçlarına molotofkokteyli atarken, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışma üniversite yakınındaki Cross-Harbour Tüneli'ne taşındı.

Üniversite kampüsüne sevk edilen yüzlerce polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Diğer yandan Eğitim Bürosu, güvenlik endişeleri nedeniyle bir haftadır eğitime ara verilen Hong Kong'da pazartesi günü de hiçbir okulda eğitim yapılmayacağını duyurdu.

- Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Polis, gösterilerin altıncı ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullandı, bir gösterici vurularak yaralanmıştı.

Göstericiler bu hafta başında üniversite kampüslerini ve kent merkezlerini işgal etmişti.

Güvenlik güçleri, dün itibarıyla öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünden çoğunda kontrolü ele almıştı, işgal sadece Polytechnic Üniversitesi'nde devam etmişti.

Hafta başında başlayan üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

Resmi verilere göre kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.

