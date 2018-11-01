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Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.11.2018 11:51 | Son Güncelleme

Merakla beklenen Honor Magic 2 resmen tanıtıldı... 6.39 inçlik AMOLED ekranda 2340 x 1080 piksek çözünürlük sunan Honor Magic 2, ekrana entegre parmak izi okuyucu ile geliyor. Kızaklı yapısı sayesinde ekran-kasa oranında yüzde 94 civarında bir oran yakalayan Honor Magic 2'nin satış fiyatı da belli oldu. İşte merak edilen soruların yanıtları...

Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?

Kirin 980 yonga setinden güç alıyor. Bellek tarafında 6GB RAM/8GB RAM seçenekleri ve 128GB/256GB/512GB depolama seçenekleri sunulmuş. 3400mAh kapasiteli batarya 40W hızlı şarj ile destekleniyor. Telefonda YoYo adında Huawei’nin Çince sanal asistanı yer alıyor.

Telefonun ilgi çekici özelliklerinden birisi kızaklı arka kısım. Bu kısımda ön kameralar yer alıyor. Honor Magic 2 modeli ana akım bir akıllı telefon gibi görünse de profesyonelleri de hedefliyor. Bu bakımdan 16MP çözünürlüğünde tek bir özçekim kamerası bulunuyor. Diğer iki kamera ise 3D ToF sensör olarak kullanılıyor.

ToF teknolojisi lazer ışınlarıyla mesafeyi ölçebilen ve bunu zengin gerçeklik uygulamalarına aktarabilen bir teknoloji. 20MP+2MP çözünürlüğündeki iki kamera bu işe yarıyor. Derinlik algısını geliştiren ToF sensörler ile gelişmiş zengin gerçeklik ve karma gerçeklik uygulamaları, gelişmiş yüz tanıma sistemi mümkün hale geliyor.

Arka kısımda ise 16MP + 24MP + 16MP şeklinde 3 kamera yer alıyor. Mate 20 serisinin aksine kameralar sadece ultra geniş açı ve RGB-monokrom fonksiyonları için kullanılıyor. Kameralar yapay zekâ ile destekleniyor.

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Gelelim fiyatlara...

6GB RAM + 128GB depolama kapasitesi için 545$

8GB RAM + 128GB depolama kapasitesi için 616$

8GB RAM + 256GB depolama kapasitesi için 688$

8GB RAM + 512GB depolama kapasitesi için 831$

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