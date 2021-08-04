Honor Magic 3 12 Ağustos’ta gelecek

Honor, faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket Huawei’den ayrılmasının ardından geri planda kalmamak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Şimdi şirketin yeni cihazı Honor Magic 3 yolda. Telefon, şimdilik genel tasarımının gizlenmesi gereken bir prototip halinde. Ancak telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Buna göre, cihazın kamera kurulumu beş lense sahip.

Ayrıca telefon ses yakınlaştırma özellikleri için bir mikrofon, çift LED ve flaş içerecek. Telefon, Honor tarafından Weibo’da yayınlanan beş dakikalık bir videoda göründü. Videoda CEO Zhao, eski bir gazeteci olan Zhang Quanling ile konuşuyor ve yeni Magic 3′ün sahip olacağı tüm güzel özellikleri anlatıyor.

İlgi çeken bu özelliklerden biri, telefon çalma sesinin kullanıcı ekrana bakarken kısılabilmesi olacak. Gizliliğin önemli olduğu durumlarda bu özellik oldukça işe yarayacaktır.

HONOR MAGIC 3'ÜN ÖZELLİKLERİ

Honor Magic 3, piyasadaki Snapdragon 888 Plus’a sahip ilk akıllı telefon olacak. Cihaz en çok beşli kamera sistemiyle ön plana çıkacak. Kamera kurulumu 50 MP + üç adet 64 MP kamera + bir ToF sensörü veya 2 MP derinlik sensörü kombinasyonu şeklinde olacak. Telefonun tanıtılmasına sayılı günler kaldı ve kullanıcılar şirketten daha fazla teaser görmek için sabırsızlanıyor diyebiliriz.

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