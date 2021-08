Honor Magic 3 serisi görücüye çıktı: Magic 3, Magic 3 Pro ve Magic 3 Pro Plus tanıtıldı!

Honor Magic 3 serisi için haftalardır tek bir tarihi işaret etti; 12 Ağustos'u. 12 Ağustos'ta ise hangi özelliklere sahip telefonlarla karşılaşacağımız ise büyük merak konusuydu. Aslında Honor, yayınladığı bir poster ile yeni serinin kamerasına vurgu yapmıştı. Ancak çok fazla detay vermedi. Huawei'den ayrılıp bağımsız bir marka olarak yoluna devam eden Honor, bugün yani takvimler tam da 12 Ağustos'u gösterdiğinde beklenen etkinliğini düzenledi ve yeni Magic 3 ailesine mensup Magic 3, Magic 3 Pro ve Magic 3 Pro Plus'ı tanıttı.

HONOR MAGIC 3 VE MAGIC 3 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Magic 3 ve Magic 3 Pro'yu anlatarak başlayalım. Çünkü Magic 3 ve Magic 3 Pro'nun teknik özellikler açısından birçok benzerliği bulunuyor. Hem Magic 3 hem de Magic 3 Pro, 120 Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip kavisli 6,76 inçlik OLED ekran ile geliyor. Ekrandaki hap şeklindeki çentikte ise 3D derinlik sensörü ve 13 MP ana kamera yer alıyor.

Her iki telefon Snapdragon 888 Plus işlemcisini kullanıyor ve 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama sunuyorlar. Her iki telefonda da 66W hızlı kablolu, 50W hızlı kablosuz şarjı destekleyen 4.600 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Magic 3 IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahipken, Magic 3 Pro IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası sunuyor. Unutmadan hatırlatalım; Her iki Honor telefonu da Google mobil hizmetleri desteğine sahip.

Arka kamera bölümü telefonları birbirinden ayıran bir diğer nokta. Magic 3'te 50 MP ana kamera, 64 MP monokrom kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve lazer netlik sensörü yer alıyor. Magic 3'te ise tüm bunlara ek olarak, 3.5x optik zoom ve 100x'e kadar dijital zoom yapabilen 64 MP telefoto kamera ve 8x8 dToF sensörü var. Heer iki telefonda IMAX prtaklığı ile geliştirilmiş ve LOG formatını destekliyorlar.

HONOR MAGIC 3 PRO PLUS'IN ÖZELLİKLERİ

Serinin en iyisi olan Honor Magic 3 Pro+'ta 120Hz yenileme hızına sahip 89 derece kavisli 6.67 inç Flex OLED ekran var. Magic 3 Pro+ ayrıca Snapdragon 888 Plus işlemcisi, IMAX desteği, IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, 12 GB RAM, 512 GB dahili depolama alanı ve 66W hızlı şarj desteği sunan 4.600 mAh'lik batarya ile geliyor.

Honor Magic 3 Pro+'ta 50 MP geniş açılı ana kamera, 64 MP periskop telefoto kamera, 64 MP monokrom kamera, 64 MP ultra geniş açılı kamera ve 8x8 dToF sensör yer alıyor. Telefonun arkasında gerçekten büyük bir kamera dairesi var.

HONOR MAGIC 3 AİLESİNİN FİYATLARI

Honor Magic 3 serisinin yurt dışındaki fiyatları da belli oldu. Buna göre;

Honor Magic 3 899 euro,

Honor Magic 3 Pro 1.099 euro,

Honor Magic 3 Pro Plus 1.499 euro'ya mal olacak.

Güncelleniyor...