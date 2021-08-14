Honor tüm dikkatleri üzerine çekti

Honor Tab V7 Pro, 7.25 mm kalınlığa ve 485 gram ağırlığa sahip üst düzey bir tablettir. 2560 x 1600 piksel 2K çözünürlük, 16:10 en boy oranı, 276ppi piksel yoğunluğu, 120Hz yenileme hızı, DCI-P3 renk gamı, 500 nit parlaklık ve 1500:1 kontrast oranı sunan 11 inç LCD ekrana sahiptir. Cihaz, çoklu pencere işlevi, bölünmüş ekran, sürükle ve bırak gibi özellikler sunduğundan çoklu görev için optimize edilmiş Magic UI 5.0 tabanlı Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Tab V7 Pro, Dimensity 1300T SoC’ye sahip dünyanın ilk cihazıdır. Tablet, 8 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Cihazın arka tarafında 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel makro lens bulunuyor.

Cihaz, 22.5W hızlı şarj desteği taşıyan 7250mAh pil ile destekleniyor. Isı dağılımı için 7 katmanlı bir soğutma sistemi ile donatılmış. Honor tablet, Magic Pencil 2 kalemi için destek taşır. dörtlü hoparlör, çift SIM, Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1 ve bir USB-C bağlantı noktası gibi diğer özelliklerle donatılmış.

Honor Tab V7 Pro, Çin’de 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama gibi yalnızca üç Wi-Fi seçeneğiyle geldi. Bunlar sırasıyla 401$, 2.799; 432$ ve 3.299, 509$ olarak fiyatlandırılıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip 5G’ye hazır varyant 3.699; 571 $ olarak fiyatlandırılıyor. Dawn Blue, Dawn Gold ve Titanium Silver gibi birçok renk seçenekleri sunuluyor.

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