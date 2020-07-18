Honor uygun fiyatlı tabletlerini sonunda tanıttı

Her iki tablette de Kirin 710A yonga seti bulunuyor. 5100 mAh’lık bataryadan beslenen tabletlerde işletim sistemi olarak da Android 10 tercih edilmiş.

Honor Tablet 6 modelinde FHD çözünürlükte 10.1 inçlik bir ekran yer alırken, X6’da ise 1200 x 800 piksellik 9.7 inçlik LCD ekran yer alıyor.

5MP tek ana kamera ile gelen tabletlerde 2MP’lik de ön kamera yer alıyor. Magic UI 3.1 arayüzünü kullanan tabletle bu sayede Honor Magic-Pencil desteği de sunuyorlar. Elbette kalem tabletle birlikte kutudan çıkmıyor.

Honor bu iki tableti için oldukça uygun etiketler belirlemiş. Tablet 6 fiyatı 3/32’lik modeli için 185 dolar iken 4/128’lik modelin fiyatı ise 271 dolar.

Honor X6’nın başlangıç fiyatı ise 3/32’lik model için 157 dolar. Eğer LTE desteğine sahip bir cihaz isterseniz o zaman ödemeniz gereken ücret de 171 dolara yükseliyor.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Her iki tablette de Google servisleri yer almıyor. Ağustos ayında Çin’de satışa sunulacak olan bu tabletlerin dış pazarda ne zaman görücüye çıkacağı ise henüz netleşmiş değil.

Karşınızda 16 GB RAM’li oyuncu telefonu ASUS ROG Phone 3!

