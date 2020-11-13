Horlamaya, uykusuzluğa son... Evde lavanta yastığı nasıl yapılır? Lavantanın faydaları nelerdir?

Kozmetik, sağlık sektöründe, bazı tedavi yöntemlerinde ve ev dekorasyonunda kullanılan lavanta kırsal kesimlerde ve yüksek alanlarda bolca yetiştiriliyor. 1. Dünya Savaşı yıllarında yaralanan askerlerin tedavisinde tercih edilen lavanta bu tarihten sonra tıp literatüründe kendisine daha geniş bir yer bulmaya başardı. Doymamış yağlar, A ve C vitaminleri, protein ve kalsiyum açısından zengin olan lavantanın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor.
Lavantanın uykudaki etkisi ise çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Yatıştırıcı etkisi sayesinde huzurlu ve derin bir uykuya geçmenize yardımcı olan lavantanın yararlarını sizler için derledik. Peki evde lavanta yastığı nasıl yapılır? Lavanta yastığı neden tercih edilir? İşte detaylar...
Lavanta yapısında bulunan özel sedatif maddeler sayesinde bebekler gibi mışıl mışıl uyumanızı sağlar. Lavantanın uyku sorunlarının çözümündeki kullanımı yüzyıllar öncesine dayanır. Lavantanın etkisinden yararlanmak için yastık kılıfını 1 kilo lavanta, 1 kilo pirinç ve 1 su bardağı kaya tuzu ile doldurulması yeterli olur. Dilerseniz daha lavanta yastığını daha küçük boyutlarda yaparak yalnızca göz bandı olarak da kullanabilirsiniz. Lavanta yastığının boyutlarına göre malzemeleri azaltıp arttırabilirsiniz. Evde lavanta yastığı yaptığınızda 2 ayda bir yastığın içini havalandırmaya dikkat edebilirsiniz. Aynı zamanda renkli kılıf kullanmaya da özen göstermelisiniz.
İçeriğindeli esansiyel yağlar sayesinde lavanta ruhsal dinginlik ve sakinlik veriyor. Zihni sakinleştiren, sinirleri yumuşatan lavanta aynı zamanda migren ataklarının hafifletilmesine yardımcı oluyor. Kan basıncını dengeleyerek baş ağrılarını dinginleştiriyor. Lavanta göz yastığı uygulanması göz kapaklarının şişmesine ve göz altı torbalarının oluşmasını da engelliyor. Lavanta yastığının içinde bulunan pirinç ve kaya tuzu vücutta depolanan kötü enerjisinin atılmasını da sağlıyor.
Lavanta pek çok sağlık sorunun çözümüne yardımcı olurken bazı hastalıklara sahip olan kişiler lavanta kullanırken dikkatli olmalıdır. Herhangi bir hastalığın tedavisi için lavanta kullanımında doktora danışmaları daha faydalıdır. Özellikle alerjiye yatkın cilde sahip olan kişilerin ilk denemede lavantayı vücutlarında küçük bir alana uygulamaları önerilir. Lavantanın hamilelik döneminde anne adaylarına pek çok yararının olması bazı bünyelerde sorunlara yol açabilir. Bunun için özellikle anne adaylarının lavanta kullanımından önce doktora danışmaları gerekir.
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