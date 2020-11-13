Horlamaya, uykusuzluğa son... Evde lavanta yastığı nasıl yapılır? Lavantanın faydaları nelerdir?

Kozmetik, sağlık sektöründe, bazı tedavi yöntemlerinde ve ev dekorasyonunda kullanılan lavanta kırsal kesimlerde ve yüksek alanlarda bolca yetiştiriliyor. 1. Dünya Savaşı yıllarında yaralanan askerlerin tedavisinde tercih edilen lavanta bu tarihten sonra tıp literatüründe kendisine daha geniş bir yer bulmaya başardı. Doymamış yağlar, A ve C vitaminleri, protein ve kalsiyum açısından zengin olan lavantanın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor.

Lavantanın uykudaki etkisi ise çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Yatıştırıcı etkisi sayesinde huzurlu ve derin bir uykuya geçmenize yardımcı olan lavantanın yararlarını sizler için derledik. Peki evde lavanta yastığı nasıl yapılır? Lavanta yastığı neden tercih edilir? İşte detaylar...

LAVANTA YASTIĞI NASIL YAPILIR?

Lavanta yapısında bulunan özel sedatif maddeler sayesinde bebekler gibi mışıl mışıl uyumanızı sağlar. Lavantanın uyku sorunlarının çözümündeki kullanımı yüzyıllar öncesine dayanır. Lavantanın etkisinden yararlanmak için yastık kılıfını 1 kilo lavanta, 1 kilo pirinç ve 1 su bardağı kaya tuzu ile doldurulması yeterli olur. Dilerseniz daha lavanta yastığını daha küçük boyutlarda yaparak yalnızca göz bandı olarak da kullanabilirsiniz. Lavanta yastığının boyutlarına göre malzemeleri azaltıp arttırabilirsiniz. Evde lavanta yastığı yaptığınızda 2 ayda bir yastığın içini havalandırmaya dikkat edebilirsiniz. Aynı zamanda renkli kılıf kullanmaya da özen göstermelisiniz.