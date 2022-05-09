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  4. Horoz dövüştürenlere jandarma operasyonu! Suç üstü yakalandılar

Horoz dövüştürenlere jandarma operasyonu! Suç üstü yakalandılar

09.05.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bağ evinde horoz dövüştürüldüğü ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Eve operasyon yapan ekipler, horoz dövüştürerek kumar oynatan kişileri yakaladı. 31 kişiye toplam 56 bin 389 lira para cezası uygulanırken, cinayet suçundan aranan bir firari hükümlü de yakalandı.

Horoz dövüştürenlere jandarma operasyonu! Suç üstü yakalandılar

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıca Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde kumar oynatıldığı ve horoz dövüşü organize edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

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Horoz dövüştürülen bağ evine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda horoz dövüştürdüğü tespit edilen 31 kişiye toplam 56 bin lira para cezası uygulandı. Kumar oynatılması için yer temin eden M.Ö. (44) ile H.T.'ye (36) ise adli işlem yapıldı. Olay yerinde bulunan 14 horozun kendisine ait olduğunu belirten M.Ö'ye ise 28 bin 602 lira para cezası uygulandı.

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FİRARİ HÜKÜMLÜ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Bu arada baskın sırasında kaçmaya çalışan ve yapılan kimlik tespitinde kasten öldürme suçundan hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ö. (37) ise kaçmaya çalışırken yakalandı.

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Adreste yapılan aramada ise 20 bin 450 TL nakit para, saat, dövüşen horozların yaralarını dikmek için kullanılan iplik takılı 4 iğne, yara bandı, 14 horoz, ring olarak kullanılan kafes, 10 iskambil destesi, 1 gram kubar esrar ve esrar içiminde kullanılan çarşaf kağıda el konuldu. (DHA-AA)

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