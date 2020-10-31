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Hortuma aracında yakalanmıştı! Selma Yılmaz'ın son durumu

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.10.2020 13:41 | Son Güncelleme

İskenderun'da çıkan orman yangını sırasında aracındayken hortuma yakalanan ve omurgasında kırık oluşan Selma Yılmaz, taburcu oldu. Yılmaz'ın durumu ile ilgili bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tahsin Erman, ameliyatın ardından hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve taburcu olduğunu belirtti.

Hortuma aracında yakalanmıştı! Selma Yılmaz'ın son durumu

Prof. Dr. Tahsin Erman ameliyat ile ilgili şu bilgileri verdi: “Hastamız şiddetli bel ağrısı yakınması ile geldi. Araç içinde iken aracın yukarı doğru fırlayıp tekrar aşağı doğru düşmesi sonucu omurga üzerine aşırı yük binmesine bağlı olarak belkemiğinin dördüncüsünde omurga kırığı mevcuttu. Omurganın hem ön tarafı hem de orta kısmı yaralanmıştı. Hastamızı Çarşamba günü akşam ameliyata aldık. Ameliyat esnasında bel omurlarına toplam altı tane halk arasında platin diye isimlendirilen vidalardan takılarak hastanın vücut ağırlığı omurgaya bindiği zaman yükü taşıması sağlandı. Hastanın nörolojik muayenesi tamamen normal. Hastamız korse desteği ile hareket edebiliyor. Bugün taburcu oldu.”

'SAĞLIK DURUMUM İYİ, TÜM SONRALARA TEŞEKKÜR EDERİM'

Orman yangını sırasında çıkan hortuma aracında yakalanarak omurgasında kırık oluşan Selma Yılmaz da mucize yaşadığını belirterek o anları şöyle anlattı: “27 Ekim Salı günü alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikayı tahliye ediyorduk. Bir anda çıkan hortumla neye uğradığımızı şaşırdık. Hortum esnasında araçta şoförümle birlikteydik. Aracımız hortumun şiddetiyle hızla yukarı yükseldi ve ardından aynı hızla yere çakıldı. O esnada belimde çok şiddetli ağrı duydum. Ne olduğunu anlayamadım. Ağrının şiddetiyle İskenderun’da bir hastaneye kaldırıldım, ilk müdahalem yapıldı. Belimde kırık olduğu tespit edildi. Ardından Acıbadem Adana Hastanesi’ne sevk edildim. Aynı gün, 28 Ekim Çarşamba günü, ameliyat edildim ve şu an sağlık durumum çok iyi. Yürümeye başladım. Bu süreçte arayıp soran herkese, doktoruma hastane personeline teşekkür ederim.”

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