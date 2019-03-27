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Hortumda şemsiye ile birlikte havalandı (2) 

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 17:41 | Son Güncelleme

'KENDİMİ AŞAĞI ATTIM' Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oluşan hortum sırasında, şemsiye ile birlikte havalananan Sadık Kocadallı olay sırasında yaşadıklarını anlattı.

Hortumda şemsiye ile birlikte havalandı (2) 

'KENDİMİ AŞAĞI ATTIM'
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oluşan hortum sırasında, şemsiye ile birlikte havalananan Sadık Kocadallı olay sırasında yaşadıklarını anlattı. Fırtına sebebiyle şemsiyenin uçmaması için üzerine çıktığını söyleyen Kocadallı, "Biz burada çalışılıyorduk, o sırada fırtına çıktı, şemsiyenin üzerine bastım. Baktım giderek yükseliyorum, kendimi aşağı attım. Şemsiye de bir süre sonra elektirik direğine çarparak yere düştü. Sağlık durumum şuanda gayet iyi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hortumda şemsiye ile birlikte havalandı (2) Hortumda şemsiye ile birlikte havalandı (2) Hortumda şemsiye ile birlikte havalandı (2)

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