House Of The Dragon dizisinin yıldızı Olivia Cooke itiraf etti! "Cinsel ve hatta hayvani bir şeydi"

House of the Dragon'un yıldızı Olivia Cooke açıklamalarıyla dikkat çekti. Olivia Cooke ELLE kapak çekiminde göz kamaştırırken House Of The Dragon'a dair itirafıyla da gündeme geldi.

Oyuncu 'hayvani' bir seks sahnesinin diziden çıkarıldığını açıkladı.

Başarılı isim 'Çok dağınıktı. Güzel değildi ve bunu yapmak gerçekten eğlenceliydi. Cinsel ve hatta hayvani bir şeydi. Sanırım dizi sorumlusu Ryan Condal karakterler hakkında daha fazla şey öğrenmediğimizi söyledi ki ben buna biraz katılmıyorum ama sorun değil. Bu onun dizisi. Belki bunu hatalı görüntülerde görürüz!' dedi.

İKİ SEZON GÜNDEMDE

House of Dragon'un ikinci sezonundan ilk bölüm, 16 Haziran'da gösterime girdi. Yeni sezonun ikinci bölümü 23 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.