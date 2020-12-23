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Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerin yargılandığı davada son savunmalar alınıyor

23.12.2020 14:38 | Son Güncelleme:
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Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerin yargılandığı davada son savunmalar alınıyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada sona yaklaşıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada sona yaklaşıldı. Sanıkların son savunmalarının alındığı duruşma yarına ertelendi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar Ramazan Akyürek Silivri, Yavuz Karakaya Sincan, Mehmet Uçar Eskişehir, Birol Ustaoğlu ile Murat Bayrak Samsun’dan, Ahmet Çetiner Kırıkkale’den, Tevfik Cantürk ise Fatsa’dan SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Ahmet İlhan Güler ile Ahmet Faruk Aydoğdu ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Yazılı savunmasını mahkemeye sunan dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan cezalandırılmasının talep edildiğini, ancak dosyadaki bilgi, belgeler, diğer sanıklara yöneltilen suçlamaların dikkate alınarak beraat kararı verilmesini istediğini ifade etti. Güler, FETÖ tarafından İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ihmali varmış gibi zannedilmesi için ortam oluşturulduğunu savunarak, “Savcılığın sanıkların konuşmaları, itiraflarına ilişkin tespitleri bu durumu hiç şüphesiz ortaya koymaktadır. Bu suç örgütünün mağdurları arasında olduğum açık iken, suç örgütüne tabi kamu görevlilerinin eylem ve işlemleri tek tek tespit edilerek suçlanmış iken benim suçlanıyor olmam çelişki oluşturur ve onur kırıcıdır” dedi.
Sanığın savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dinlenilmeyen sanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi. Mahkeme sanıklar Hamdi Egbatan, Hamza Celepoğlu, Mehmet Ayhan, Mehmet Uçar, Mehmet Ali Özkılınç, Metin Balta, Metin Yıldız ve Muhittin Zenit’in 11 Ocak, sanıklar Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel, Özkan Mumcu, Reşat Altay, Sabri Uzun ve Şükrü Yıldız‘ın ise 15 Ocak 2021 tarihinde yapılacak duruşmada dinlenilmesine karar verildi.

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