HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HSK'den "FETÖ" açıklaması:

HSK'den "FETÖ" açıklaması:

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 18:31 | Son Güncelleme

"Halen görevde olan hakim ve savcılar hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat veya iltisaklarına dair gelen tüm ihbar ve şikayetler titizlikle incelenmektedir" - "Soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller ile ilgili kurumlardan gelen belgeler, karar vermeye yetkili HSK Genel Kurulunca hakimlik ve savcılık teminatı ile masumiyet karinesi de gözetilerek ayrıntılı şekilde değerlendirilmektedir"

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), halen görevde olan hakim ve savcılar hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat veya iltisaklarına dair gelen tüm ihbar ve şikayetlerin titizlikle incelendiğini bildirdi.

HSK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurul'un, gerek darbe girişimi öncesi gerek sonrasında FETÖ/PDY ile mücadele konusunda en etkin ve hızlı şekilde harekete geçen kurumların başında geldiği vurgulandı.

Kurul'un, olağanüstü halin kaldırılmasından sonra ilgili mevzuatın verdiği yetki uyarınca çalışma yapan öncü kurumlar arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, 2014'ten itibaren Kurul tarafından FETÖ/PDY örgütüyle mücadele kapsamında yürütülen işlemlerin ivedilikle yerine getirildiğine işaret edildi.

15 Temmuz 2016'dan sonra ise 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 6749 sayılı Kanun ve olağanüstü halin kaldırılmasından sonra 31 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren ve 3 yıllık uygulama süresi öngörülen 375 sayılı KHK'nin geçici 35'inci maddesi uyarınca FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibat ve iltisakları sabit görülen 3 bin 926 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararı verildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Halen görevde olan hakim ve savcılar hakkında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat veya iltisaklarına dair gelen tüm ihbar ve şikayetler titizlikle incelenmekte olup ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma izinleri verilmekte, Kurulumuz Teftiş Kurulu Başkanlığınca ilgililer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller ile ilgili kurumlardan gelen bilgi ve tanık beyanları, ByLock içerikleri, ankesör uygulamaları, etkin pişmanlıktan yararlanan sanık beyanları gibi belgeler, 375 sayılı KHK'nin geçici 35'inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca karar vermeye yetkili HSK Genel Kurulunca hakimlik ve savcılık teminatı ile masumiyet karinesi de gözetilerek ayrıntılı şekilde incelenmekte ve değerlendirilmektedir. HSK Genel Kurulu tarafından mevcut delillerin niteliğine göre, 375 sayılı KHK'nın geçici 35'inci maddesinin son fıkrası uyarınca savunmaları da alınmak suretiyle haklarında meslekten çıkarma kararları verilmektedir."

HSK'nin bir yandan bu işlemleri tesis ederken diğer yandan Anayasada kayıt altına alınan "hakimlik ve savcılık teminatı" hükümleri uyarınca görevdeki hakim ve savcıların vicdani kanaatlerine göre bağımsız ve tarafsız şekilde yargı görevlerini yerine getirebilmeleri açısından gerekli hassas dengeyi koruyarak, yargı teşkilatının teminatını oluşturduğu vurgulanan açıklamada, Kurul'un yargıya güvenin korunup sürdürülebilmesi amacıyla üzerine düşen yüksek sorumluluğun bilincinde olarak ilk günkü kararlılığıyla çalışma ve mücadelesini sürdürdüğünün altı çizildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
Uyuşturucuyu tuvalete dökemeden yakalandıUyuşturucuyu tuvalete dökemeden yakalandı
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyorKayıp Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ açıklaması Hakim ve savcı hsk İltisak irtibat

En Çok Okunan Haberler

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit'e taziye telefonu 

Erdoğan’dan 'Toprak Dede' için taziye telefonu

Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da eş zamanlı operasyon: Çok sayıda yaralı var

Manisa'da ailesiyle tartışan şahıs soluğu apartmanın çatısında aldı

Ailesiyle tartıştı soluğu apartmanın çatısında aldı

Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı, doktoru 77 bin TL dolandırdı

MİT görevlisiyim diyerek doktoru dolandırdı!

Son dakika: Manisa'da art arda depremler (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Art arda korkutan depremler!

Manisa'da eski çalışan bir ay çalıştığı iş yerini 3 yıl sonra soydu

Bir ay çalıştığı iş yerini 3 yıl sonra soydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.