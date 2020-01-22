HSK'den "FETÖ" açıklaması:

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), halen görevde olan hakim ve savcılar hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat veya iltisaklarına dair gelen tüm ihbar ve şikayetlerin titizlikle incelendiğini bildirdi.

HSK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurul'un, gerek darbe girişimi öncesi gerek sonrasında FETÖ/PDY ile mücadele konusunda en etkin ve hızlı şekilde harekete geçen kurumların başında geldiği vurgulandı.

Kurul'un, olağanüstü halin kaldırılmasından sonra ilgili mevzuatın verdiği yetki uyarınca çalışma yapan öncü kurumlar arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, 2014'ten itibaren Kurul tarafından FETÖ/PDY örgütüyle mücadele kapsamında yürütülen işlemlerin ivedilikle yerine getirildiğine işaret edildi.

15 Temmuz 2016'dan sonra ise 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 6749 sayılı Kanun ve olağanüstü halin kaldırılmasından sonra 31 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren ve 3 yıllık uygulama süresi öngörülen 375 sayılı KHK'nin geçici 35'inci maddesi uyarınca FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibat ve iltisakları sabit görülen 3 bin 926 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararı verildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: