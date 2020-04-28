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HTC, küllerinden yeniden doğuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk Android telefonunu üreten HTC, maalesef ki rakiplerinin gerisinde kalarak Android telefon pazarındaki konumunu kaybetmişti. Satışlarda artık ilk 10’da bile yer alamayan HTC’nin artık telefon işinden çekileceği söyleniyordu. Ancak bugün gelen haberler HTC Desire 20 Pro ile firmanın küllerinden yeniden doğacağının sinyallerini veriyor.

HTC, küllerinden yeniden doğuyor

Sızıntıları ile ünlü @LIabTooFeR‘in belirttiğine göre; HTC, Desire 20 Pro isminde yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Tasarım açısından OnePlus 8’in ön tarafı ve Xiaomi Mi 10’un arka bölümünden esinlenecek olan bu telefon 3.5mm kulaklık girişine de sahip olacak.

HTC DESİRE 20 PRO MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Üst segmentte başarılı olamayacağını bilen firma, bu sefer şansını orta segmentte deneyecek. Gücünü MediaTek Helio G80 veya Exynos 9611 yonga setinden alması beklenen telefonun Qualcomm yonga setine de sahip olabileceği söyleniyor.

Qualcomm tarafında ise Snapdragon 660 veya 665 yonga setinin bu modele güç vermesi tahmin ediliyor. 6 GB RAM ile geleceğini düşündüğümüz bu telefonda kamera kurulumunun nasıl olacağı ise henüz bilinmiyor.

Tahminlere göre; HTC bu modelinde kameraya fazla odaklanmayacak. Orta segmentte uygun fiyatlı model ile boy göstermek isteyen firmanın maksimumda üçlü kamera kurulumuna yer vereceğini düşünüyoruz. Ön tarafta ise tek kamera kurulumu bulunacak.

HTC’nin Android telefon pazarında başarılı olma ihtimali maalesef ki “imkansız” görünüyor. Özellikle Çinli devlerin piyasayı domine etmesinin ardından LG bile piyasadan silinme noktasına gelmişti. 5 yıl içerisinde muhtemelen LG, Sony ve HTC, Android telefon pazarına beyaz havlu atacak. Ya da bu firmalar giriş-orta segmente odaklanarak çarkı döndürmeye devam edecek.

Telefon pazarından çekilmenin büyük zararları olacaktır. Şimdilik bu üç firma için orta segmentte boy göstermek mantıklı görünüyor. Ancak Çinli teknoloji üreticileri orta segmentte fiyat konusunda daha da agresifleşirse, diğer firmaların işi oldukça zorlaşacaktır.

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