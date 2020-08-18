HTC Wildfire E Lite Google Console’da ortaya çıktı!

HTC’nin eski parlak günlerinin çok uzağında olduğu inkar edilemez. Tayvanlı teknoloji devi bir dönem sektörde zirveye oynarken şimdilerde ilk 10’a bile girmekte zorlanıyor. Elbette bunda pek çok etken mevcut. Özellikle de Çinli üreticilerin agresif fiyat politikasıyla global pazarı baskı altına alması, HTC gibi isimleri iç pazara çekilmeye itti.

Tayvanlı teknoloji devi ilk etapta direnmeye çalıştı. Lakin katı fiyat politikasından vazgeçmeyince, elinde bulundurduğu müşteri kitlesini de kaybetti. Yine de şimdilerde uygun fiyatlı modelleriyle tekrardan var olma savaşı veriyor.

HTC WİLDFİRE E LİTE GELİYOR! İŞTE ÖZELLİKLERİ

HTC’nin orta segmentteki yeni modellerinden biri de Wildfire E Lite olacak. Google Console’da yer alan bilgilere göre HTC Wildfire E Lite, MediaTek tarafından geliştirilen Helio A20 yonga setiyle gelecek. 2GB RAM bulunan telefonda 720 x 1440 piksel çözünürlüğünde klasik tasarıma sahip bir ekran bulunacak.

Kutudan çıktığında Android 10 ile çalışacak olan telefon giriş segmentine hitap eden özellikleriyle uygun bir fiyata sahip olacaktır. Şimdilik HTC’nin bu modeli hangi pazarlarda satışa sunacağı netleşmiş değil.

Dipnot olarak belirtelim. HTC halihazırda Türkiye pazarında aktif bir görünüm çizmiyor. Zaten artık yeni HTC modellerinin Türkiye’ye gelmediğini de söyleyebiliriz.

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