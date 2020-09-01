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Huawei Enjoy 20 ve 20 Plus için tarih verildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni telefonları için tarih verdi. Mate 40’a kadar uygun fiyatlı telefon politikasına geçecek olan firma, 3 Eylül 2020 tarihinde Huawei Enjoy 20 ve 20 Plus modellerini tanıtacak.

Huawei Enjoy 20 ve 20 Plus için tarih verildi

Sayılı günler kalan etkinlik öncesi bugün de telefonların belli başlı özellikleri ortaya çıktı.

ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Enjoy 20 modelinde 6.6 inç büyüklüğünde 1600×720 çözünürlüğünde LCD ekran, Plus modelinde ise 6.63 inç büyüklüğünde 1080 × 2400 çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli LCD ekran yer alacak.

Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 720 yonga seti ile gelecek olan bu modellerin 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM’li sürümleri bulunacak. Ana modelde 13 Megapiksel +  5 Megapiksel + 2 Megapiksel arka kamera ve Plus modelde ise 48 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel arka kamera bulunacak. Her iki modelin ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Ana modelde 10W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ve Plus modelde ise 40W hızlı şarj destekli 4.200 mAh kapasiteli batarya bulunacak. Fiyat konusunda Huawei’nin 300 dolar ile 350 dolar bandlarını tercih edeceğini düşünüyoruz.

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