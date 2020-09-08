HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei HarmonyOS ile yakında tanışacağız

Huawei HarmonyOS ile yakında tanışacağız

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 12:46 | Son Güncelleme

Huawei’nin kendi mobil işletim sistemi Huawei HarmonyOS ile gelecek olan ilk telefon için geri sayım başladı. Peki, ne zaman gelecek?

Huawei HarmonyOS ile yakında tanışacağız

Amerika ile Çin arasındaki ekonomik savaşta Huawei’nin Android lisansı iptal edilmişti. Telefonlarında Google Play Servisleri‘ni kullanması yasaklanan Huawei, kendi çözümü üzerinde çalışmalara başlamıştı. Huawei HarmonyOS adında işletim sistemini duyuran firma, işletim sisteminin oturmasının uzun bir süreç alacağı için Huawei Mobil Servisleri’ni hemen kullanıma sunmuştu.

Android’li telefonlarında Huawei Mobil Servisleri‘ni kullanan Huawei’nin, HarmonyOS işletim sistemini ne zaman kullanacağı ise bilinmiyordu. Bugün ise Huawei CEO’su Richard Yu yaptığı açıklama ile bu soru işaretini ortadan kaldırdı.

HARMONYOS'LU CİHAZLAR 2021'DE

Normal şartlar altında 2020 yılı içerisinde gelecek olan HarmonyOS‘lu telefonlar maalesef ki yaşanan salgından dolayı ertelenmişti. CEO’nun belirttiğine göre 2021 yılı içerisinde bu işletim sistemi resmen kullanılacak.

HUAWEİ HARMONYOS'LU TELEFON ÜRETECEK Mİ?

Ancak Huawei’nin 2021 yılında telefon üretmeme ihtimali de bulunuyor. Çünkü ARM’ın ve TSMC’nin yaptırımlarından dolayı Kirin yonga setlerinin üretimi sıkıntıya girmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde düzenlenen IFA etkinliğinde Kirin 1000 serisi de tanıtılmamıştı.

Huawei’nin işlemci üretimi sorununu çözmese bile orta segment bir telefonunda HarmonyOS‘a yer verecektir. Android’e benzer bir deneyim sunacak olan bu işletim sistemine nasıl uygulama geliştirileceği ve geliştiricilere ne gibi kolaylıklar sunulacağı henüz bilinmiyor. Bakalım Çinli teknoloji devi 2021 yılında akıllı telefon pazarında büyümeye devam mı edecek yoksa kendini nadasa mı bırakacak?

iPhone 12 etkinliği bu hafta belli olacak!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Yeni iPhone güncellemesi yüklenmeye değer mi?Yeni iPhone güncellemesi yüklenmeye değer mi?
Skoda en güçlü elektrikli modelini üretti: Skoda Enyaq iV 2021Skoda en güçlü elektrikli modelini üretti: Skoda Enyaq iV 2021
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
İlginizi Çekebilir
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iOS 14 Public Beta 7 yüklemeye değer mi?
Yeni iPhone güncellemesi yüklenmeye değer mi?
Google Pixel 5 yeni bilgilerle ortaya çıktı
Google Pixel 5 yeni bilgilerle ortaya çıktı
Galaxy S21 için yeni sızıntılar gelmeye başladı
Galaxy S21 için yeni sızıntılar gelmeye başladı
Realme’nin bütçe dostu yeni telefonu gün yüzüne çıktı!
Realme’nin bütçe dostu yeni telefonu gün yüzüne çıktı!
Motorola Moto G9 için geri sayım başladı
Motorola Moto G9 için geri sayım başladı
Facebook Alain Cocq'a bir türlü engel olamıyor!
Sosyal medya devi Alain Cocq'a engel olamıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.