Huawei HarmonyOS ile yakında tanışacağız

Amerika ile Çin arasındaki ekonomik savaşta Huawei’nin Android lisansı iptal edilmişti. Telefonlarında Google Play Servisleri‘ni kullanması yasaklanan Huawei, kendi çözümü üzerinde çalışmalara başlamıştı. Huawei HarmonyOS adında işletim sistemini duyuran firma, işletim sisteminin oturmasının uzun bir süreç alacağı için Huawei Mobil Servisleri’ni hemen kullanıma sunmuştu.

Android’li telefonlarında Huawei Mobil Servisleri‘ni kullanan Huawei’nin, HarmonyOS işletim sistemini ne zaman kullanacağı ise bilinmiyordu. Bugün ise Huawei CEO’su Richard Yu yaptığı açıklama ile bu soru işaretini ortadan kaldırdı.

HARMONYOS'LU CİHAZLAR 2021'DE

Normal şartlar altında 2020 yılı içerisinde gelecek olan HarmonyOS‘lu telefonlar maalesef ki yaşanan salgından dolayı ertelenmişti. CEO’nun belirttiğine göre 2021 yılı içerisinde bu işletim sistemi resmen kullanılacak.

HUAWEİ HARMONYOS'LU TELEFON ÜRETECEK Mİ?

Ancak Huawei’nin 2021 yılında telefon üretmeme ihtimali de bulunuyor. Çünkü ARM’ın ve TSMC’nin yaptırımlarından dolayı Kirin yonga setlerinin üretimi sıkıntıya girmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde düzenlenen IFA etkinliğinde Kirin 1000 serisi de tanıtılmamıştı.