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Huawei Mate 20 Lite duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2018 11:24 | Son Güncelleme

Merakla beklenen Huawei Mate 20 Lite sonunda tanıtıldı.

Huawei Mate 20 Lite duyuruldu!

Henüz tanıtılmadan önce adından söz ettirmeyi başaran Huawei Mate 20 Lite sonunda resmi olarak tanıtıldı. Mate 20 serisinin yeni üyesi olacak olan ve bu büyük bir merakla beklenen Huawei Mate 20 Lite, her iki tarafındaki çift kamerası, Kirin 710 yonga seti ve dev ekranı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Teknik özelliklerine gelecek olursak; 6.3 inçlik ekranda 2340x1080 piksel çözünürlüğü sunan akıllı telefon, 19:5:9 görüntü oranına da sahip. Klasik olarak çentikli tasarım ile gelen Mate 20 Lite, ekran-kasada da yüzde 81’lik bir oran ile karşımıza çıkıyor.

ARM Mali G65 grafik biriminin yer aldığı cihaz, aynı zamanda Kirin 710 yonga setiyle de desteklenmiş durumda. Siyah, altın ve mavi renkleri bulunan Mate 20 Lite, kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkıyor.

Huawei Mate 20 Lite tanıtıldı!

Arka tarafında 20MP+2MP çözünürlükte iki kamera, ön tarafında ise 24MP+2MP çözünürlüklü iki adet kamera olmak üzere toplamda 4 adet kamera ile telefon oldukça havalı bir duruş sergiliyor. Yüz tanıma sisteminin de yer verildiği cihaz, USB Tip-C üzerinden 3750 mAh kapasiteli bataryasını hızla doldurabiliyor.

Şu an sadece Polonya’da satışa sunulan ürün, 430 dolarlık bir fiyat etiketinden satışta. Telefonun yanı sıra Huawei, cihazı alan müşterilerine AH100 model kablosuz baskülünü de hediye etmekte

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 20 Lite teknoloji

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