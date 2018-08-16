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Huawei Mate 20 teknik özellikleri sızdırıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 20'nin teknik özellikleri sızdırıldı. İşte ilk detaylar!

Huawei Mate 20 teknik özellikleri sızdırıldı!

Teknoloji dünyasında son zamanlarda özellikle P20 ve P20 Pro ile atılım yapan Huawei, dünyanın ilk 3 kameralı akıllı telefonunu piyasaya sürmesi ile dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei, şimdi de Mate 20 üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Her ne kadar şirket çalışmalarını sessizce yürütmeye çalışsada beklenilen ilk bilgiler ve görseller çoktan internete sızdırıldı.

Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 20, 6.3 inçlik Quad-HD AMOLED ekrana sahip olacak. Gücünü Kirin 980 yonga setinden alacak olan cihaz, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle gelecek. Android 9.0 Pie işletim sistemiyle piyasaya çıkacak olan Mate 20, EMUI 9 arayüzüne sahip olacak.
Huawei Mate 20 teknik özellikleri sızdırıldı!

4200 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak olan cihaz, P20 Pro'dakine benzer bir kamera kurulumuyla gelecek. Ön tarafta 20 MP'lik gelişmiş yüz tanıma özelliğine sahip bir kamera, arka tarafta ise Leica imzalı 40 MP'lik üçlü kamera kurulumuna sahip olacak Mate 20, 999 dolarlık bir fiyatla piyasaya çıkacak.

Ek olarak belirtmek isteriz ki tüm bu bilgiler sadece bir sızıntıdan ibaret. Resmi bir açıklama olmadığı için ''net'' olarak bu bilgilerin doğruluğunu belirtemeyiz. Açıkçası 999 dolarlık fiyat etiketi bana pek inandırıcı gelmiş değil. Tüm bu bilgilerin doğruluğunu Mate 20 tanıtıldığı zaman göreceğiz.

Peki ya siz Mate 20 hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 20 teknoloji

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