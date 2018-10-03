Huawei Mate 20 tüm hatlarıyla ortaya çıktı

Mate 20 ve Mate 20 Pro modelleri uzun bir süredir teknoloji gündeminin en önemli başlıklarından biri haline gelmiş durumdalar. Bilindiği üzere Çinli üretici bu yılın sonlarına doğru Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro modelini tanıtacak. Genel kanı bu telefonların Kasım ayı gibi satışa sunulacağı yönünde. Fakat Huawei tarafından konu hakkında henüz net bir açıklama gelmiş değil.

Henüz Huawei yeni Mate serisi ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Fakat gerek Mate 20, gerekse de Mate 20 Pro hakkında o kadar çok sızıntı gerçekleşti ki artık bu iki modeli de en ince ayrıntısına kadar biliyoruz desek, sanırım pek yanılmış olmayız.

Huawei’nin 7nm üretim teknolojisi ile geliştirdiği Kirin 980 yonga setinden güç alacak olan Mate 20 modelleri, tasarımıyla da dikkat çekeceğe benziyor.

P20 Pro modeliyle dünyanın ilk üç ana kameraya sahip modelini üreten Huawei, Mate 20 serisinde de 3 ana kameradan vazgeçmeyecek. Telefonun arka tarafında bir ada şeklinde konumlanan 3 ana kamera yeni sızdırılan tanıtım videosunda da odak noktasına alınmış.

Muhtemelen Çinli üreticinin Huawei Mate 20 etkinliği için hazırladığı video, geçtiğimiz gün sızdırıldı.

Bu videoya buradan göz atabilirsiniz.



