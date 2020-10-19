Huawei Mate 40 Pro altı kamera ile geliyor

Oldukça büyük bir ekran ile geleceği görünen telefonda nokta çentik şekilde iki adet ön kamera bulunacak. DxOMark’ta üst sıralarda yer alacak bir performans sunması beklenen hem ön hem de arka kamera, telefonda fotoğraf çekmek isteyenleri sevindirecek gibi görünüyor. 108 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak Huawei Mate 40 Pro'nun ekim ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

HUAWEİ MATE 40 PRO FİYATI NE KADAR OLACAK?

Arka kameralara dönecek olursak 108 Megapiksel ana kameraya ultra geniş açılı kamera, derinlik sensörü, telefoto lens, makro sensör ve siyah beyaz lensin eşlik etmesi bekleniyor. Mate 40 Pro’nun, Türkiye pazarında 12.000 TL bandını zorlaması muhtemel.

Huawei Mate 40 Pro için Huawei’nin son amiral gemisi modeli olabilir yorumları yapılıyor. Çünkü TSMC ile olan ilişkileri dara girmiş durumda. Bu yüzden Kirin yonga setinin üretimi durdu. Huawei’nin de eldeki işlemci stokları bitme noktasına geldi. Eğer Qualcomm ile bir anlaşma imzalanmazsa; 2021 yılında Huawei‘nin telefon pazarında yüzde 70 oranında kan kaybedeceği iddia ediliyor. Umarız Huawei ile Qualcomm arasında bir anlaşma imzalanır ve canavar telefonların önü kesilmez.

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