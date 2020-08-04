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Huawei, Mate 40 Pro için geri sayıma geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

Mate 40 Pro’nun ekranı ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı.

Huawei, Mate 40 Pro için geri sayıma geçti

Huawei ve ABD arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere halihazırda çıkan Huawei modellerinde Google servisleri yer almıyor. Yani telefonda Android işletim sistemi bulunmasına karşın, Google Play üzerinden uygulama indiremiyorsunuz. Dahası üçüncü parti uygulamaları kullanarak bile YouTube, Google Maps, Drive, Google Fotoğraflar gibi Google uygulamalarını indiremiyorsunuz. Google servislerinin tümüne erişmek için APK kurmanız şart.

Bu durum ister istemez Huawei’nin müşteri kitlesinin bir bölümünü kaybetmesine neden oldu. Çinli üretici iç pazarda güç kazansa da özellikle Avrupa’da günden güne mevcut kitlesini yitirmeye başladı. Lakin bu olumsuz tablo Huawei’nin gelecek planlarını pek de etkilemişe benzemiyor. Çünkü Çinli üretici yeni Mate modeller ile ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

HUAWEİ MATE 40 PRO'NUN EKRANI GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz yıl çıkan Mate 30 Pro hayli etkileyici bir ekrana sahipti. Görünen o ki Huawei bu etkileyici ekran tasarımını yeni nesle de taşıyacak. Geçtiğimiz gün Huawei’nin Mate 40 Pro modelinde kullanacağı yeni panel tasarımı sızdırıldı. Dilerseniz bu tasarıma aşağıdan göz atabilirsiniz.

mate-40

Huawei muhtemelen yeni modelini bu yılın son çeyreğinde tanıtacaktır. Huawei Mate 40 Pro Çinli üreticinin 5nm’lik yeni yongasıyla gelecek. Elbette kullanıcıların asıl merak ettiği detay Mate 40 Pro’nun kamera performansı olacak. Bakalım Huawei bir kez daha DxOMark’ta zirveye yerleşecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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