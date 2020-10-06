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Huawei MateBook X Türkiye'de ön satışa çıktı! İşte Huawei MateBook X Türkiye fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2020 14:18 | Son Güncelleme

Huawei, yeni nesil dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook X'i Türkiye'de ön satışa sundu. Tasarım anlamında MacBook'u andıran Huawei MateBook X, özellikleri ile ise Apple'ın dizüstü bilgisayarından ayrışıyor. İşte Huawei MateBook X'in fiyatı ve özellikleri...

Huawei MateBook X Türkiye'de ön satışa çıktı! İşte Huawei MateBook X Türkiye fiyatı

Huawei, Eylül ayında önemli bir etkinlik düzenlemişti. Bu etkinlikte Huawei MateBook 14'ün yanı sıra Huawei MateBook X'te tanıtılmıştı. MateBook X, ince ve hafif tasarımıyla öne çıkıyordu. Tanıtımın ardından çıkan haberler, MateBook X'in ekim ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulabileceğini göstermişti. Nitekim ekim ayına girmemiz ile birlikte Huawei MateBook X Türkiye'deki kullanıcılarla buluşmaya hazır hale geldi.

Huawei MateBook X özellikleri

HUAWEİ MATEBOOK X'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Huawei Türkiye, Huawei MateBook X'i ön satışa sundu. Ön satışa sunulan MateBook X, gücünü 10. nesil Intel Core i5-10210U işlemcisinden alıyor. Bünyesinde 13 inç büyüklüğünde, 3K çözünürlüğünde bir ekran bulunduran MateBook X'in ekran kasa oranı ise yüzde 90 olarak hesaplanıyor. 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama seçeneği ile gelen MateBook X, güç tuşuna entegre olan bir parmak izi okuyucusuna da sahip.

Huawei MateBook X fiyatı

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ HUAWEİ MATEBOOK X FİYATI

Huawei MateBook X fiyatı 12.999 TL olarak açıklanmış durumda. Huawei'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarı Huawei online mağazası üzerinden ön sipariş ile satın alınabiliyor.

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