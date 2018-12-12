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Huawei Nova 4 sızdırıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.12.2018 16:03 | Son Güncelleme

Huawei'nin ilk ekrana gömülü kameraya sahip telefonu olma özelliği taşıyacak olan Nova 4 sızdırıldı. İşte detaylar!

Huawei Nova 4 sızdırıldı!

Teknoloji devi Huawei, rakiplerinin arkasında kalmamak adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Samsung'un Infinity-O ekranlı yeni telefonunu tanıtması üzerine harekete geçen Huawei, 17 Aralık’ta düzenlenecek olan etkinlikte yeni telefonu Nova 4'ü tanıtmaya hazırlanıyor.

Huawei'nin ilk ekrana gömülü kameraya sahip telefonu olma özelliği taşıyacak olan Nova 4, gücünü Kirin 970 işlemcisinden alacak gibi duruyor. 8 GB RAM'in üzerine 128 GB dahili hafıza desteği sunacak olan Nova 4, 6.4 inçlik dev ekranı ile de bekleyenlerine memnun edecek gibi duruyor.

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Huawei Nova 4 sızdırıldı!

Ek olarak iki farklı sürüm haline satışa sunulacak olan cihazın sadece kamera özelliklerinde farklar bulunacak. Standart versiyonunda karşımıza çıkacak olan kamera kurulumu 20MP+16MP+2MP şeklindeyken; Premium versiyonunda ise bu kurulum 48MP+16MP+2MP şeklinde olacak.

Telefon hakkında daha fazla bilgiye 17 Aralık tarihinde ulaşmış olacağız. Bakalım Huawei Nova 4 ile beraber büyük bir başarı yakalayabilecek mi hep beraber bekleyip göreceğiz. Peki ya siz yeni Nova 4 hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Nova 4 teknoloji

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