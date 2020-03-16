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Huawei P40 Pro'nun kamera özellikleri neler?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.03.2020 10:30 | Son Güncelleme

Huawei P40 Pro kamerası ile adeta şov yapmaya geliyor. Şirket ile ilgili yapılan sızıntılara göre yeni akıllı telefonlarda kameralar benzeri görülmemiş bir tasarım ile süslenecek.

Huawei P40 Pro'nun kamera özellikleri neler?

Bundan kısa bir süre önce P40 Pro kamerası hakkında 52 megapiksel ve 40 megapiksel olacağı söyleniyordu. Şimdi ise beşli kamera kullanacağı gelen iddialar arasında.

Her kuruluş sadece belirli bir yönüyle gündeme gelebilir. Örneğin Huawei akıllı telefonları kameraları ile neredeyse hiç gündemden düşmüyor. Her ne kadar Google engeli bulunsa bile birçok kişiyi kamerası için Huawei tercih ediyor.

Huawei akıllı telefonlarından birisinin kullandıysanız kamerasının son derece kullanışlı olduğunu görmeniz mümkün. Fotoğrafçılık özellikleri öne çıkan P40 Pro gibi akıllı telefon modelleri her seferinde yeni özellik kazanıyor. Bu nedenle şirketin bir an önce rekabette avantajlı konuma geçmesi gerekiyor. Bunu yapmanın en kısa yollarından birisi de hiç şüphesiz kamera teknolojisi geliştirmektir.

FOTOĞRAFÇILIK DÜZEYİNDE AKILLI TELEFONLAR GELİYOR

Samsung ve Apple gibi rakiplere sahip olan Huawei, öne geçmek için Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şirketin özellikle kamera ile ilgili çalışmaları sayesinde, fotoğrafçılık düzeyinde kameralar ile akıllı telefonlar piyasaya sunulacak. Sizce Huawei bu stratejisi ile kullanıcı sayısını artırabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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