Huawei P50'nin tanıtım tarihi sızdırıldı! HarmonyOS 2.0 detayı da var

Huawei P50 sızıntılarla pek çok kez gündeme geldi. Hatta telefonun 3D render görüntüleri birçok kişinin 'telefonun kamerası var' demesine yol açtı. Zira 3D render görüntüleri çıkarılan Huawei P50 ve Huawei P50 Pro, beşli bir arka kamera kurulumuna sahipti ve bu kameralar iki devasa dairede toplanmış gibi görünüyordu. Tartışmalar, hep bu iki devasa dairenin etrafında dönse de Huawei P50'nin tanıtım tarihi hakkında pek bir şey söylenmiyordu. Nitekim, bir Weibo yazarı bu konudaki sessizliği bozdu.

İŞTE HUAWEİ P50 AİLESİNİN MUHTEMEL TANITIM TARİHİ

Huawei P50 ve Huawei P50 Pro tanıtım tarihi için bir gönderi paylaşan bir Weibo yazarı, 22 Nisan ve 27 Nisan tarihlerini verdi. Böylece akıllı telefonların 27 Nisan günü tanıtılacağını iddia etti. Bu tarih oldukça geç bir tarih gibi görünse de daha önce Çinli akıllı telefon üreticisinin Huawei P50 ailesini mayıs ayına kaydırabileceği söylenmişti. Yani bu tarih için görece daha erken bile diyebiliriz. 22 Nisan tarihi için ise başka bir iddia söz konusu.

HARMONYOS 2.0 PLANI

Weibo yazarının 22 Nisan tarihinden kastının, Huawei'nin Android'e alternatif olarak geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS'un 2.0 sürümünün tanıtımı olduğunu varsayılıyor. Anlaşılan Huawei, 22 Nisan'da HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin son sürümünü ortaya çıkartacak ve bundan beş gün sonra ise Huawei P50 amiral gemisi modellerini piyasaya sürecek. Huawei P50 ailesinin HarmonyOS 2.0 işletim sistemini kullanacağı iddia ediliyor.

