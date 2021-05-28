Huawei Watch 3 ile yeni MatePad Pro da geliyor!

Huawei 2 Haziran'da HarmonyOS etkinliği düzenleyecek. Fakat şirket etkinlik öncesi takipçilerini heyecanlandırabilecek paylaşımlar yapmaya başladı. Buna Huawei Watch 3 paylaşımı örnek olarak verilebilir. Weibo'da yaptığı paylaşımda Huawei Watch 3 için 2 Haziran'ı işaret eden firma, yeni bir paylaşım daha yaptı ve başka bir ürün için daha 2 Haziran'ı işaret etti. Bu ürün; yeni MatePad Pro oldu.

HUAWEI'DEN MATEPAD PRO PAYLAŞIMI

Huawei, MatePad Pro için yaptığı Weibo paylaşımında, bir poster paylaştı. Posterde, yeni MatePad Pro ile uyumlu olacak M-Pencil görünüyor ve yine HarmonyOS logosu karşımıza çıkıyor. MatePad Pro 2 olarak adlandırılması beklenen yeni MatePad Pro tabletinin HarmonyOS ile kutudan çıkacak ilk Huawei cihazı olduğu söyleniyor.

MATEPAD PRO 2 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

İddialara göre MatePad Pro 2, Kirin 900 serisi işlemciden güç alacak ve 40W hızlı şarjı destekleyecek. Tablet, Huawei'nin de işaret ettiği üzere 2 Haziran'da karşımıza çıkacak ve böylece tüm detaylarını öğrenebileceğiz.

