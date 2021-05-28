Huawei Watch 3 ile yeni MatePad Pro da geliyor!

Huawei 2 Haziran'da HarmonyOS etkinliği düzenleyecek. Fakat şirket etkinlik öncesi takipçilerini heyecanlandırabilecek paylaşımlar yapmaya başladı. Buna Huawei Watch 3 paylaşımı örnek olarak verilebilir. Weibo'da yaptığı paylaşımda Huawei Watch 3 için 2 Haziran'ı işaret eden firma, yeni bir paylaşım daha yaptı ve başka bir ürün için daha 2 Haziran'ı işaret etti. Bu ürün; yeni MatePad Pro oldu.
Huawei, MatePad Pro için yaptığı Weibo paylaşımında, bir poster paylaştı. Posterde, yeni MatePad Pro ile uyumlu olacak M-Pencil görünüyor ve yine HarmonyOS logosu karşımıza çıkıyor. MatePad Pro 2 olarak adlandırılması beklenen yeni MatePad Pro tabletinin HarmonyOS ile kutudan çıkacak ilk Huawei cihazı olduğu söyleniyor.
İddialara göre MatePad Pro 2, Kirin 900 serisi işlemciden güç alacak ve 40W hızlı şarjı destekleyecek. Tablet, Huawei'nin de işaret ettiği üzere 2 Haziran'da karşımıza çıkacak ve böylece tüm detaylarını öğrenebileceğiz.
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